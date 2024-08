Dos 33 pacientes que haviam sido realocados após um incêndio que atingiu o Hospital Santa Terezinha, em Palmitinho, no norte do RS, na noite de quarta-feira (21), 32 já estão de volta à casa hospitalar. Um deles, em estado grave, permaneceu internado em Frederico Westphalen, Eles retornaram ainda na última sexta-feira (23), após uma força-tarefa de limpeza e adequação do espaço feita pelos próprios funcionários do hospital.