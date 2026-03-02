Conheça quais exercícios vocais ajudam a prevenir problemas na fala e comunicação 

Gabriela Decol Mendonça tem 17 anos de experiência em fonoaudiologia. Marcelo Parizzi e Daniqueli Schleder / Divulgação

A voz depende da ação coordenada de músculos que exigem resistência, equilíbrio e preparo adequado para funcionar bem. Sem cuidados, podem surgir falhas, cansaço ao falar e até distúrbios persistentes. E esse não é um problema raro. Estudo publicado no Journal of Voice aponta que 15% dos adultos da população geral podem apresentar desordens vocais.

– Queixas como não conseguir atingir notas musicais que antes alcançava, perder a voz após horas de aula ou palestra, ou até não conseguir gritar para um amigo do outro lado da rua são frequentes, inclusive entre jovens adultos acima dos 30 anos, fase em que muitos ainda estão consolidando a carreira e ganhando espaço profissional – afirma a fonoaudióloga Gabriela Decol Mendonça.

Assim como o corpo e a mente, a voz também exige atenção. Com o passar do tempo, ela envelhece e pode demandar acompanhamento especializado, especialmente quando começa a interferir na rotina profissional e social.

“Academia para a voz”

A fonoaudiologia é a área da saúde responsável por prevenir, avaliar e tratar distúrbios da comunicação. A comparação do tratamento como uma “academia para a voz” é pertinente, pois o profissional pode indicar exercícios para fortalecer a musculatura, organizar a coordenação respiratória e tornar a emissão mais eficiente, prevenindo lesões e aprimorando o desempenho comunicativo.

Na prática, os exercícios podem ser aplicados em três frentes:

Reabilitação vocal: destinada à recuperação de funções alteradas, geralmente após problemas vocais ou diagnósticos clínicos, como nódulos nas cordas vocais ou pós cirúrgico de pólipos ou cistos. Treinamento vocal: voltado à preparação e organização do uso da voz em demandas específicas, como reuniões importantes, entrevistas de emprego, palestras ou aulas. Aprimoramento da comunicação: abordagem que vai além da voz, incluindo articulação, expressividade, respiração, intenção, linguagem corporal e clareza da mensagem.

Quando procurar ajuda

Para auxiliar na identificação de possíveis alterações vocais, Gabriela preparou um checklist. Se a resposta for “sim” para um ou mais itens, é recomendável buscar avaliação profissional:

Rouquidão com frequência ou ao fim do dia;

com frequência ou ao fim do dia; Cansaço ou esforço vocal;

ou esforço vocal; Dor ao conversar;

ao conversar; Quebras na voz em momento de alta demanda – falhas ou enfraquecimento;

Perda de voz recorrente;

recorrente; Profissão que exige uso intenso da comunicação;

que exige uso intenso da comunicação; Atuação como cantor, profissional ou amador ;

; Sensação de voz sem alcance ;

; Necessidade frequente de ajustar firmeza, modulação ou credibilidade vocal.

– Dificuldade para ser compreendido ou evitar falar em determinadas situações também pode indicar problemas. Muitas vezes, a voz não condiz com a imagem ou intenção comunicativa, gerando insegurança ou frustração. Esses são sinais importantes de que ajustes podem ser necessários. É possível, sim, tornar a voz mais fina ou mais grave, além de transformar a comunicação em algo mais objetivo e claro – complementa a profissional.

Fonoaudióloga orienta sobre cuidados e exercícios que ajudam a fortalecer a voz e prevenir problemas na comunicação. Marcelo Parizzi e Daniqueli Schleder / Divulgação

Cuidados no dia a dia

Além de identificar sinais de alerta, adotar hábitos simples podem fazer diferença na saúde vocal e prevenir problemas futuros. Entre as orientações destacadas por Gabriela estão:

Beber água regularmente para manter o corpo hidratado e, indiretamente, as pregas vocais;

regularmente para manter o corpo hidratado e, indiretamente, as pregas vocais; Evitar gritar ou falar muito alto . Quando não for possível, aprender técnicas que reduzam o risco de sobrecarga e lesões;

. Quando não for possível, aprender técnicas que reduzam o risco de sobrecarga e lesões; Evitar pigarrear com frequência. O hábito pode estar relacionado a refluxo, rinite ou irritações recorrentes. Investigar a causa é fundamental;

O hábito pode estar relacionado a refluxo, rinite ou irritações recorrentes. Investigar a causa é fundamental; Lembrar que a produção vocal é um mecanismo muscular . Assim como o corpo é treinado para uma maratona, a voz também precisa ser preparada para longos períodos de uso;

. Assim como o corpo é treinado para uma maratona, a voz também precisa ser preparada para longos períodos de uso; Ter atenção ao consumo de café, álcool e alimentos condimentados . Eles não são prejudiciais para todos, mas, se provocarem refluxo ou desconforto, devem ser reduzidos – especialmente em períodos de maior demanda vocal;

. Eles não são prejudiciais para todos, mas, se provocarem refluxo ou desconforto, devem ser reduzidos – especialmente em períodos de maior demanda vocal; Evitar a automedicação em casos de desconforto na garganta. Pastilhas anestésicas, por exemplo, reduzem a dor, mas podem aumentar o esforço vocal sem que a pessoa perceba.

Atendimento em Passo Fundo

Gabriela Decol Mendonça é fonoaudióloga especializada em voz, comunicação e performance vocal há 17 anos. O trabalho é personalizado, com base na escuta das necessidades de cada pessoa. O atendimento inclui avaliação vocal, análise acústica e identificação dos parâmetros a serem recuperados ou aprimorados. Os exercícios são planejados conforme cada demanda, com atuação integrada à otorrinolaringologistas.

– Os resultados variam de acordo com a queixa, o diagnóstico e, principalmente, o envolvimento do paciente nas propostas terapêuticas. Grande parte do progresso ocorre fora do consultório, com a prática em casa. Em treinos voltados à performance, estudos demonstram resposta muscular visível entre quatro e oito semanas de exercícios constantes e diários – explica a profissional.

Serviço

Contato: (54) 3312-3977 ou no WhatsApp (54) 98135-6330

Endereço do consultório: Medicity Tower – Rua Paissandú, 549, sala 1.401, Passo Fundo