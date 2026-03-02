Saúde

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Conheça quais exercícios vocais ajudam a prevenir problemas na fala e comunicação 

Especialista, Gabriela Decol Mendonça, é fonoaudióloga com consultório em Passo Fundo 

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