Planos de saúde figuram entre os benefícios mais valorizados pelos trabalhadores

Plano empresarial HC Mais Saúde abrange 16 municípios gaúchos. HC Mais Saúde / Divulgação

Trabalhar em uma empresa que oferece plano de saúde é um desejo comum entre os profissionais brasileiros. De acordo com um estudo conduzido pela consultoria Robert Half, os planos privados de assistência à saúde aparecem em segundo lugar na lista dos 10 benefícios mais importantes para os trabalhadores – atrás apenas de bônus anuais, trimestrais ou mensais.

Além de promover bem-estar e qualidade de vida aos funcionários, oferecer vantagens como planos de saúde é uma estratégia eficaz para a gestão de pessoas. Prova disso é que, segundo o levantamento, 53% dos profissionais e 49% das companhias reconhecem que benefícios corporativos influenciam fatores como a atração e a retenção de talentos.

Desenvolvido pelo Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF), o plano de saúde HC Mais Saúde desponta como um grande aliado para empresas gaúchas que pretendem contemplar seus funcionários com assistência ambulatorial e hospitalar.

Confira as principais vantagens disponíveis ao público empresarial.

Variedade de especialidades médicas e serviços

O Plano Mais Empresa oferece benefícios em saúde com alto padrão de qualidade, suporte tecnológico e acesso à estrutura completa do Hospital de Clínicas. Com isso, é possível garantir um cuidado integral em todas as etapas da vida, atendendo desde ações preventivas até tratamentos de alta complexidade.

Além do pronto atendimento disponível 24 horas por dia, é possível utilizar a rede assistencial com médicos e clínicas de todas as especialidades. Consultas, exames, procedimentos e internações também estão incluídos.

Carências reduzidas

As opções empresariais do HC Mais Saúde contam com carência reduzida para novos contratos. Os prazos são de 24 horas para urgências e emergências, sete dias para consultas médicas no pronto atendimento e 30 dias para consultas médicas com especialistas e exames de laboratório simples.

Exames complementares simples, como cardiológicos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, raio-x contrastado e ultrassonografia, ficam disponíveis após 90 dias. Já para procedimentos ambulatoriais; consultas ou sessões e terapias simples, especiais, isoladas e multidisciplinares (como psicoterapia, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia e terapia ocupacional); internação hospitalar; cirurgias ambulatoriais; e exames de alta complexidade (tomografia, ressonância e endoscopia) o prazo é de 180 dias.

Modalidades e extensão

É possível adaptar os contratos de acordo com as demandas e necessidades de cada tipo de pequeno ou médio negócio, com coberturas a partir de três vidas. Além de contemplar o colaborador, o serviço é extensivo a seus dependentes diretos.

Confiabilidade

A confiança é um fator determinante na hora de oferecer um plano de saúde aos colaboradores. Mantido pelo Hospital de Clínicas de Passo Fundo, o HC Mais Saúde tem o respaldo de uma instituição que é referência na área da saúde há mais de 100 anos.

Outro fator importante é que todos os planos seguem criteriosamente as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Isso significa que os serviços são oferecidos sempre com responsabilidade, segurança e alto padrão de qualidade.

Ampla cobertura