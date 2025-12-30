Hospital fomenta ecossistema de saúde em Passo Fundo

Hospital de Clínicas de Passo Fundo funciona como ecossistema de saúde. Hospital de Clínicas de Passo Fundo/Divulgação

Referência em procedimentos de média e alta complexidade, o Hospital de Clínicas de Passo Fundo consolidou-se como um pilar importante para o ecossistema de saúde da cidade e da região. Prova disso é que, atualmente, a instituição filantrópica atende aproximadamente 1,6 milhão de pessoas.

– Além de sua atuação assistencial, o Hospital de Clínicas exerce um papel estratégico como hospital-escola, contribuindo de forma decisiva para a formação de novos profissionais da área da saúde. Por meio da integração entre ensino, prática assistencial e pesquisa, o HC participa ativamente da qualificação de recursos humanos, fortalecendo a capacidade técnica e científica da região e garantindo a renovação contínua do cuidado em saúde – explica o CEO do Ecossistema de Saúde do Hospital de Clínicas, Luciney Bohrer.

Nesta entrevista, Bohrer destaca os principais diferenciais do hospital e compartilha informações sobre o HC Mais Saúde, plano de saúde próprio da instituição.

O HC atende cerca de 1,6 milhão de pessoas. O que essa abrangência regional representa em termos de responsabilidade e impacto social?

É um compromisso que vai muito além do volume assistencial. A abrangência regional reforça a responsabilidade social da instituição em garantir acesso qualificado, equitativo e seguro aos serviços de saúde, especialmente em procedimentos de média e alta complexidade.

Como hospital filantrópico e referência macrorregional, o HC desempenha um papel estratégico na redução de desigualdades em saúde, acolhendo pacientes de diferentes municípios e realidades sociais, muitos deles atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse alcance amplia o impacto social da instituição, que atua como suporte essencial para a rede pública de saúde e como elo entre os diferentes níveis de atenção.

Além da assistência direta, essa responsabilidade se reflete em investimentos contínuos em estrutura, tecnologia, qualificação de equipes e formação de novos profissionais, fortalecendo não apenas o hospital, mas todo o ecossistema regional de saúde. O impacto social do HC se manifesta, assim, na promoção da saúde, na melhoria da qualidade de vida da população e no desenvolvimento social e econômico da região, reafirmando seu papel como instituição comprometida com o cuidado, a ética e a humanização.

Quais diferenciais fazem do HC uma referência em tantas especialidades médicas?

Nossos diferenciais são construídos a partir de uma combinação entre tradição, atualização contínua e inovação tecnológica. Como o hospital mais antigo da cidade, com 111 anos de história, o HC carrega a experiência de uma verdadeira casa de saúde, cuja trajetória foi marcada pela evolução constante dos modelos assistenciais e pelo compromisso permanente com a qualidade do cuidado.

Esse legado histórico é fortalecido por um corpo clínico altamente qualificado, que atua de forma integrada e mantém um processo contínuo de atualização científica e técnica, alinhado às melhores práticas nacionais e internacionais. A atuação como hospital-escola reforça esse diferencial, promovendo a integração entre ensino, assistência e pesquisa, e garantindo a formação e a renovação permanente de profissionais de saúde.

Outro aspecto central é o investimento consistente em tecnologia de ponta. O Hospital de Clínicas dispõe de um parque tecnológico moderno, com equipamentos de última geração e alto nível de complexidade, que permitem maior precisão diagnóstica, segurança nos procedimentos e melhores desfechos clínicos. Destaca-se, nesse contexto, o alto volume de cirurgias robóticas, que posiciona o HC entre as instituições mais avançadas do Sul do Brasil.

Quais soluções tecnológicas do HC se destacam atualmente?

Entre os principais destaques está a utilização do Sistema Cirúrgico Da Vinci, tecnologia de cirurgia robótica presente em pouquíssimos hospitais do país. O equipamento permite a realização de procedimentos minimamente invasivos, com alta precisão, maior controle cirúrgico, redução de riscos, menor tempo de internação e recuperação mais rápida para o paciente.

Outro investimento estratégico é o Acelerador Linear Elekta Versa, equipamento de última geração que possibilita a realização de radioterapia e radiocirurgia com elevado grau de precisão. Essa tecnologia, disponível em pouquíssimas instituições, amplia significativamente as opções de tratamento oncológico, permitindo abordagens mais eficazes, seguras e personalizadas, com menor impacto aos tecidos saudáveis.

O HC também conta com plano de saúde próprio, o HC Mais Saúde. O que motivou a criação desse serviço e quais são seus principais diferenciais?

O HC Mais Saúde foi desenvolvido para atender todos os públicos e todas as fases da vida, de forma ampla, segura e integrada ao ecossistema de saúde da instituição. Desde a sua criação, tem um propósito estratégico e social ao unir saúde suplementar, sustentabilidade institucional e fortalecimento do atendimento público.

Por meio da adesão ao plano, os recursos gerados passam a subsidiar financeiramente parte dos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde dentro do Hospital de Clínicas, contribuindo diretamente para a manutenção, ampliação e qualificação da assistência aos pacientes SUS. Dessa forma, consolida-se como uma base de apoio à sustentabilidade do hospital e como um instrumento concreto de fortalecimento do cuidado à população que depende do sistema público.

Para quais públicos o HC Mais Saúde é indicado?

A cobertura é indicada tanto para empresas que desejam oferecer aos seus colaboradores um benefício em saúde com alto padrão de qualidade, suporte tecnológico e acesso à estrutura completa do Hospital de Clínicas, quanto para pessoas físicas de todas as idades. A ampla gama de especialidades médicas e serviços disponíveis permite atender desde ações preventivas até tratamentos de alta complexidade, garantindo cuidado integral em todas as etapas da vida.

Quais foram os principais avanços e conquistas do HC ao longo de 2025?

O ano de 2025 representa um marco importante na trajetória do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, especialmente por consolidar um movimento que amplia e fortalece o cuidado oferecido à comunidade. Entre os principais avanços, destaca-se a entrada do HC na saúde suplementar, com a criação do HC Mais Saúde. É uma conquista que simboliza a possibilidade de cuidar das pessoas de maneira integral, acompanhando o paciente ao longo de toda a sua jornada de saúde.

Mais do que um avanço institucional, essa iniciativa reforça o propósito histórico do HC: crescer junto com a comunidade e ampliar o acesso a uma saúde qualificada, humana e sustentável. Ao integrar o plano de saúde à sua estrutura, o hospital fortalece sua capacidade de investir, evoluir e manter a qualidade do atendimento prestado, inclusive aos pacientes do SUS.

Quais são as expectativas para o futuro do HC?