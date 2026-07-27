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Vai viajar durante as eleições? Pedido de voto em trânsito já está disponível para moradores de Passo Fundo

Opção é para eleitores que não estarão no seu domicílio eleitoral no dia da votação 

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Heloisa Gamero

Repórter

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