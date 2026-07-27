Vai viajar durante as eleições? Pedido de voto em trânsito já está disponível para moradores de Passo Fundo

Primeiro turno acontece no dia 4 de outubro. Caso seja necessário, os eleitores voltam às urnas no dia 25 de outubro. Nelson Jr/Asics / TSE

Quem pretende estar longe do seu local de votação durante as eleições já pode solicitar a habilitação para o voto em trânsito. O prazo começou na segunda-feira (20) e segue até 20 de agosto em todo o país.

A modalidade permite que o eleitor vote em uma cidade diferente daquela onde mantém seu domicílio eleitoral, sem necessidade de transferência definitiva do título. Em Passo Fundo, no norte do Estado, o mecanismo foi utilizado por 238 eleitores durante a última eleição presidencial, realizada em 2022.

Além de ter eleitores para outras cidades, o município também recebeu um volume expressivo de votantes. Naquele pleito, 977 pessoas utilizaram Passo Fundo como destino para exercer o direito ao voto.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. Caso haja necessidade de segundo turno para presidente da República ou governador, a nova votação ocorrerá em 25 de outubro.

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Segundo o chefe do Cartório da 33ª Zona Eleitoral, Renato Guadagnin, o serviço é destinado principalmente a quem estará em viagem durante o período eleitoral, mas também pode beneficiar pessoas que necessitam de maior acessibilidade.

— É importante destacar que a modalidade atende quem estará fora do seu local de votação de origem e permanecerá em um município com mais de 100 mil eleitores. Também pode ser utilizada por pessoas que necessitam de melhores condições de acesso, permitindo a alteração temporária do local de votação dentro de Passo Fundo — explica.

O período para solicitar a mudança ocorre pouco mais de dois meses antes do primeiro turno das eleições gerais, quando os brasileiros irão escolher presidente da República, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

Como fazer o pedido

Prazo segue até o dia 20 de agosto. Renato Guadagnin / Arquivo Pessoal

A habilitação para o voto em trânsito está disponível para qualquer eleitor com situação regular na Justiça Eleitoral.

O pedido pode ser realizado de duas formas:

Pela internet, através do autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

através do Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Presencialmente nas unidades da Justiça Eleitoral

A solicitação não altera o domicílio eleitoral do cidadão. A mudança vale apenas para a eleição de outubro.

As opções de votação variam conforme o local escolhido pelo eleitor.

Quem estiver em outro município do Rio Grande do Sul poderá votar para todos os cargos em disputa:

Presidente da República

Governador

Senador

Deputado federal

Deputado estadual

Já os eleitores que estiverem fora do Estado onde possuem domicílio eleitoral poderão votar somente para presidente da República.

A mesma regra vale para brasileiros inscritos eleitoralmente no exterior que estiverem em trânsito no Brasil durante o período eleitoral. Nesse caso, a votação também ficará restrita ao cargo de presidente.

Guadagnin ressalta que a legislação não permite o voto em trânsito fora do território nacional.



