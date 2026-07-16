Pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado participa de evento em Passo Fundo

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Organizado pela Atitus Educação, a 2ª edição do Fórum "Brasil do Futuro" foi realizada nesta quinta-feira (16)

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Heloisa Gamero

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