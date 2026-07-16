Pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado participa de evento em Passo Fundo

Ronaldo Caiado é ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República. Heloisa Gamero / Agência RBS

Cumprindo agenda política, o ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) palestrou no Clube Comercial de Passo Fundo, no norte do Estado, nesta quinta-feira (16).

O evento, organizado pela Atitus Educação, é a 2ª edição do Fórum "Brasil do Futuro". Em junho, o pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) foi recebido.

Durante fala, Caiado criticou a polarização brasileira e discutiu pautas que envolvem transporte, tecnologia e crime organizado.

Polarização

Quando questionado sobre a popularidade dos pré-candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Caiado disse:

— Eles estão jogando o mesmo jogo. Cada um preocupado com a sua campanha eleitoral, e não preocupado com aquilo que deveria ser a prioridade, o Brasil. Você vê que interessa ao Lula provocar os Estados Unidos, querer a taxação. E o outro (Flávio), teve a infelicidade de dizer que ela (tarifa) deveria ser prorrogada. Então, ninguém pensou no Brasil, pensou apenas no processo eleitoral.