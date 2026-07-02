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Ministério Público solicita afastamento de filho do prefeito de Ibirapuitã da Secretaria de Administração

Ministério Público sustenta que nomeação não observou critérios técnicos e aponta vínculo familiar como fator determinante

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Felipe Matiasso*

Repórter

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