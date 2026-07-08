Justiça Eleitoral revoga cassação e determina retorno de prefeito e vice em Palmeira das Missões

Evandro Luis Massing (esq.) e Régis de Lima Lorenzoni (dir.) haviam sido afastados da prefeitura. Reprodução / @evandro_massing / Instagram

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) determinou o retorno do prefeito de Palmeira das Missões, Evandro Luis Massing (PT), e do vice-prefeito, Regis Lorenzoni (PT), aos cargos do executivo municipal.

A nova decisão revoga o cumprimento judicial divulgado no início de julho, quando a Justiça Eleitoral havia determinado a cassação dos mandatos dos dois gestores por abuso de poder político relacionado às eleições municipais de 2024.

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Com a medida, Massing e Lorenzoni voltarão a exercer as funções à frente da prefeitura, localizada no norte do Estado, enquanto o processo segue tramitação na Justiça Eleitoral.

Em manifestação após o novo entendimento da Justiça, Evandro Massing afirmou que recebeu a decisão com naturalidade.

Segundo o prefeito, a determinação representa a manutenção da escolha feita pelos eleitores nas urnas e que recebeu a decisão com naturalidade.