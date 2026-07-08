Política

Decisão judicial
Notícia

Justiça Eleitoral revoga cassação e determina retorno de prefeito e vice em Palmeira das Missões

Gestores haviam sido afastados após decisão anterior do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Emerson Carniel

Repórter

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS