Justiça Eleitoral determina afastamento de prefeito e vice de Palmeira das Missões

Evandro Luis Massing (E) e Régis de Lima Lorenzoni (D). Reprodução / @evandro_massing / Instagram

A Justiça Eleitoral determinou o cumprimento do afastamento do prefeito de Palmeira das Missões, Evandro Luis Massing, e do vice-prefeito, Régis de Lima Lorenzoni. A decisão foi encaminhada nesta quarta-feira (1º) pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) ao Cartório Eleitoral do município.

No comunicado, o tribunal orienta a execução dos mandados de cassação dos dois gestores. Com isso, após o cumprimento da decisão judicial, ambos deverão ser afastados dos cargos. Cabe agora ao Juízo Eleitoral da 32ª Zona Eleitoral de Palmeira das Missões executar a decisão tomada pelo tribunal.

O caso é um desdobramento do julgamento em que o TRE-RS cassou, por unanimidade, os diplomas de Massing e Lorenzoni por abuso de poder político relacionado às eleições municipais de 2024.

Na mesma decisão, os desembargadores rejeitaram questões preliminares apresentadas pela defesa do prefeito. Ao analisar o recurso, o TRE-RS entendeu que a readaptação funcional de um servidor não deveria ser considerada uma irregularidade eleitoral. Apesar disso, as demais penalidades foram mantidas, incluindo a multa aplicada.

Com o afastamento do prefeito e do vice, a presidente da Câmara de Vereadores de Palmeira das Missões, Sindimara Ribeiro (PT), deverá assumir interinamente o comando do Executivo municipal.