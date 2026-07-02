Política

Abuso de poder 
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Justiça Eleitoral determina afastamento de prefeito e vice de Palmeira das Missões

TRE-RS comunicou nesta quarta-feira o Juízo Eleitoral da 32ª Zona de Palmeira das Missões para executar os mandados de cassação; presidente da Câmara deve assumir a prefeitura interinamente

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Luiz Otávio Calderan

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