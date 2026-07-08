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Ex-prefeito de Espumoso é condenado a mais de 16 anos de prisão por fraudes em contrato de coleta de lixo

Douglas Fontana (PDT) foi condenado pelos crimes de responsabilidade, fraude à licitação, corrupção passiva, contratação direta ilegal e desvio de rendas públicas 

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