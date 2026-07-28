Com abstenção em alta, TRE-RS reúne entidades em Passo Fundo para incentivar voto nas eleições de 2026

Índice de ausência nas urnas chegou a 23% no Estado na eleição municipal de 2024. Bruna Scheifler / Agencia RBS

O combate à abstenção e desinformação nas eleições gerais de 2026 foi tema de reunião do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) com entidades regionais em Passo Fundo, no norte do Estado. O encontro foi realizado nesta terça-feira (28), na Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo (UPF).

A reunião teve o objetivo de engajar as entidades em uma campanha de estímulo à participação no processo eleitoral, assim como na promoção de ações contra a desinformação.

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— A democracia se faz através do voto, da união das pessoas elegendo aqueles que vão representá-las. Isso significa que nossos votos ajudam a promover tudo aquilo de que precisamos no dia a dia para vivermos melhor, como educação e saúde — reforça a desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez, presidente do TRE-RS.

No encontro, os representantes do TRE-RS também destacaram a atuação da Comissão Permanente de Enfrentamento à Desinformação. O órgão orienta que os eleitores acessem os canais oficiais do TRE e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em caso de dúvidas. Também é possível entrar em contato com os cartórios eleitorais.

A série de reuniões começou em 13 de julho, em Uruguaiana, e já passou também por Alegrete e Carazinho. Nesta semana, Caxias do Sul e Canela ainda receberão os encontros. De acordo com o TRE-RS, a comitiva deve passar por todas as regiões do Estado.

Encontro com meios de comunicação

O "Seminário Diálogos Eleitorais: Eleições 2026" abordou a legislação eleitoral para emissoras de rádio e televisão. Bruna Scheifler / Agencia RBS

Ainda em Passo Fundo, o TRE-RS e a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) promoveram o evento "Seminário Diálogos Eleitorais: Eleições 2026" para orientar profissionais das emissoras de rádio e TV sobre a legislação eleitoral.

— A forma mais rápida e mais eficiente de atingir a população é através dos meios de comunicação. Por isso nós contamos com o apoio da imprensa — afirmou a desembargadora Maria de Lourdes.

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Na abertura do evento, o presidente da Agert, Alessandro Heck, também ressaltou a importância da atuação dos veículos de comunicação para o processo eleitoral, assim como do cumprimento da legislação eleitoral.

O evento contou com apresentações do secretário judiciário do TRE-RS, Rogério de Vargas, do secretário de Tecnologia da Informação, Daniel Wobeto, e da vice-presidente jurídica da Agert, Débora Dalcin Rodrigues.

O encerramento foi realizado pelo desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, vice-presidente e corregedor regional Eleitoral do TRE-RS.



