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Com abstenção em alta, TRE-RS reúne entidades em Passo Fundo para incentivar voto nas eleições de 2026

Encontro também debateu combate à desinformação no processo eleitoral

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Bruna Scheifler

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