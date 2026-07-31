Política

Eleições 2026 
Notícia

Cartório Eleitoral convoca mais de 1,9 mil mesários para atuar nas eleições em Passo Fundo 

Aqueles que não puderem comparecer, deverão encaminhar o pedido de dispensa comprovando a impossibilidade de trabalhar

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