Cartório Eleitoral convoca mais de 1,9 mil mesários para atuar nas eleições em Passo Fundo 

Bruno Todeschini / Agencia RBS

O cartório eleitoral finalizou nesta quarta-feira (29) o chamamento de mais de 1,972 mesários que irão trabalhar nas eleições de outubro em Passo Fundo, no norte do Estado. De acordo com o chefe de Cartório da 33ª Zona Eleitoral de Passo Fundo, Renato Guadagnin, todos os selecionados já foram convocados via WhatsApp, por meio do número (51) 2312-2015.

Os eleitores devem responder a mensagem confirmando a presença. Aqueles que não puderem comparecer, deverão encaminhar o pedido de dispensa presencialmente no cartório eleitoral, apresentando comprovantes da impossibilidade de trabalhar ou TRE.

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Eleitores também podem acessar a página de Autoatendimento Eleitoral ou consultar o aplicativo e-Título para verificar se foram convocados para atuar como mesários.

Coordenadores de Acessibilidade

Para atender o aumento expressivo de eleitores com deficiência em Passo Fundo, o município vai contar com coordenadores de acessibilidade nos locais de votação. Neste ano, 1,3 mil pessoas com deficiência estão aptas a votar em Passo Fundo, número que representa aumento de 139% em relação as eleições gerais de 2022.

— Neste ano nós temos essa novidade, que são os coordenadores de acessibilidade, eles vão estar nos locais de votação justamente para assegurar o direito ao voto dos 'portadores de necessidades especiais' e dos eleitores que tiverem alguma dificuldade de locomoção — explica o juiz da 33ª Zona Eleitoral, João Marcelo Barbieri de Vargas.

Ao todo, serão convocados 1983 mesários, administradores de prédio e coordenadores de acessibilidade em Passo Fundo.

Benefícios

Mesários voluntários ou convocados tem direito uma série de benefícios previstos em lei e regulamentados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE):