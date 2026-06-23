Política

Tribunal Regional Eleitoral
Notícia

Prefeito e vice de Palmeira das Missões têm mandatos cassados por abuso de poder político nas eleições de 2024 

A decisão desta terça-feira (23) invalida o resultado do pleito de 2024 e exige a realização de novas eleições no município

Heloisa Gamero

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Luiz Otávio Calderan

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