Prefeito e vice de Palmeira das Missões têm mandatos cassados por abuso de poder político nas eleições de 2024 

Evandro Luis Massing (E) e Régis de Lima Lorenzoni (D). Reprodução / @evandro_massing / Instagram

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) cassou, por unanimidade, os diplomas do prefeito de Palmeira das Missões, no norte do Estado, Evandro Luis Massing, e do vice-prefeito, Régis de Lima Lorenzoni — eleitos pelo PT.

A decisão, que aconteceu na sessão plenária desta terça-feira (23), invalida o resultado do pleito de 2024 e exige a realização de novas eleições no município.

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Os juízes acolheram o recurso de uma coligação partidária adversária. A decisão colegiada reformou a sentença de primeira instância, que antes aplicava apenas uma multa de R$ 20.000,00 aos gestores.

Evandro Luis Massing afirmou que recebeu a nova decisão:

— Recebi com surpresa essa decisão, já que na primeira instância foi improcedente bem como no Ministério Público de Palmeira das Missões e no Estado. Assim que formos notificados, vamos tomar todas as medidas legais para reverter essa decisão. Confiamos que será feita Justiça.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Evandro e Régis afirmaram que irão pedir recurso à Justiça e que manterão "seu trabalho" para atender à "comunidade" de Palmeira das Missões.

Acusações

A acusação reuniu provas sobre duas irregularidades centrais: a concentração desproporcional de obras públicas e pavimentação asfáltica em 2024 e a movimentação ilegal de servidores públicos municipais nos três meses anteriores ao pleito.

A decisão contrariou o parecer anterior emitido pela Procuradoria Regional Eleitoral em janeiro de 2026, que sugeria apenas a aplicação da multa financeira, sob o argumento de que faltavam provas robustas de má-fé para justificar a perda dos mandatos.

A Corte do TRE-RS, contudo, entendeu que o uso da máquina pública desequilibrou de forma determinante a disputa eleitoral, definida por uma margem de apenas 512 votos.

Resultado

O acórdão impõe sanções distintas aos integrantes da chapa. Além de perder o cargo, Massing enfrentará a inelegibilidade pelo prazo de oito anos subsequentes à eleição de 2024, o que o afasta de disputas eleitorais até 2032.

Já o vice-prefeito, Lorenzoni, perdeu o mandato devido ao princípio da indivisibilidade da chapa única, mas mantém os seus direitos políticos intactos para os próximos anos.

O afastamento iniciará imediatamente após a publicação oficial do documento. O Tribunal comunicará o Juízo Eleitoral da 32ª Zona de Palmeira das Missões para executar os mandados de cassação.