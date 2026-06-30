Passo Fundo ganha nove mil eleitores e muda perfil de votação nos últimos 12 anos

O prazo para regularização do título foi encerrado no dia 7 de maio. Nelson Jr/Asics / TSE

Passo Fundo, no norte do Estado, chega às eleições de outubro de 2026 com 149.373 eleitores aptos a votar. Os números foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no início de junho.

Os números demonstram um processo de mudanças no cadastro eleitoral ao longo da última década na cidade, com crescimento no total de votantes, avanço da biometria e alteração na composição do voto. O número total deve ser atualizado de forma definitiva ainda em julho.

Em 2014, o município tinha 139.635 eleitores. O total caiu para 139.187 em 2015 e voltou a crescer em 2016, quando atingiu 142.275. Em 2017, houve nova redução, para 141.430.

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O eleitorado subiu em 2018, com 146.099 votantes, e recuou para 144.990 em 2019. Em 2020, o número chegou a 146.776 e registrou 146.240 em 2021.

Em 2022, o total alcançou 149.891 eleitores e manteve patamar semelhante em 2023, com 149.946. O maior número da série ocorreu em 2024, com 151.106 eleitores. Em 2025, houve queda para 145.486, seguida de recuperação em 2026, com 149.373. Confira abaixo o comparativo.

Para chefe do cartório eleitoral de Passo Fundo, Renato Guadagnin, o aumento de 9.738 eleitores nos 12 anos, está atrelado ao crescimento da cidade.

— Observando este período, atribuo às oportunidades de emprego que Passo Fundo tem oferecido para as pessoas, isso acaba chamando as pessoas para a cidade — analisou.

Avanço da biometria

A principal mudança nos 12 anos aparece no cadastro biométrico. Em 2014, 11.027 eleitores tinham registro digital, o que correspondia a 7,90% do total.

Em 2015, eram 14.010 eleitores. Em 2016, o número chegou a 24.230. Em 2017, passou a 26.623.

Em 2018, a biometria atingiu 44.096 eleitores e chegou a 47.057 em 2019.

O crescimento se intensificou em 2020, com 92.313 eleitores biometrizados, o equivalente a mais da metade do cadastro. Em 2021, o número foi de 91.661 e, em 2022, de 91.155.

— As campanhas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE) conseguiram "dialogar" com os eleitores e isso ajudou no aumento das biometrias. Conseguiram transmitir as mensagens através das redes sociais, o que acabou ajudando a circular com mais facilidade. Outro fator importante foi a necessidade de se ter a biometria para melhor o acesso à conta GOV — comentou.

Em 2023, o total subiu para 109.095. Em 2024, atingiu 112.297 e, em 2025, 111.173.

Em 2026, o município registra 119.122 eleitores com biometria, o que corresponde a 79,69% do total.

No mesmo intervalo, o número de eleitores sem biometria caiu de 128.608 para 30.365. A redução supera 98 mil registros.

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Obrigatório x facultativo

A divisão entre voto obrigatório e facultativo também apresenta alteração ao longo dos anos em Passo Fundo.

Em 2014, o município tinha 125.162 eleitores com voto obrigatório e 14.473 facultativos. Em 2015, eram 125.125 obrigatórios e 14.062 facultativos.

Em 2016, o número passou a 126.986 obrigatórios e 15.289 facultativos. Em 2017, foram 126.426 e 15.004, respectivamente.

Em 2018, o contingente obrigatório chegou a 129.794 eleitores, com 16.305 facultativos. Em 2019, foram 128.675 obrigatórios e 16.315 facultativos.

Em 2020, o total foi de 129.742 obrigatórios e 17.034 facultativos. Em 2021, 129.098 e 17.142.

Em 2022, o município registrou 130.631 eleitores com voto obrigatório e 19.260 facultativos. Em 2023, foram 130.775 e 19.171.

O maior número de eleitores obrigatórios ocorreu em 2024, com 131.018. Em 2025, o total caiu para 125.214 e, em 2026, chega a 127.449.

Entre os facultativos, o crescimento é contínuo. O número passa de 14.473 em 2014 para 22.038 em 2026, totalizando uma diferença de 7.565 eleitores.

— A política está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. E tanto os jovens quanto os idosos, que muitas vezes não tem necessidade de ir votar, são incentivados pela família ao voto, então isso acaba gerando um aumento no interesse — analisou.

O que está em jogo

Em outubro, os eleitores irão às urnas para escolher presidente, governador, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais.