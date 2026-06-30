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Passo Fundo ganha nove mil eleitores e muda perfil de votação nos últimos 12 anos

De 2014 até 2026, cidade contabiliza crescimento em diversos aspectos eleitorais. Cerca de 79% dos votantes tem biometria cadastrada

Vitor Zuccolo

Repórter

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