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Vereador de Ernestina tem mandato cassado e é condenado a quatro anos de prisão por injúria racial

Caso ocorreu em agosto de 2022 durante sessão ordinária da Câmara Municipal. Justiça entendeu que Juliano Arend (PSDB) ofendeu moradora do município

Rebecca Mistura

Repórter

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