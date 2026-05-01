Eleitores fazem fila para regularizar título neste feriado no cartório de Passo Fundo

O plantão seguirá neste sábado (2). Luiz Otávio Calderan / Agência RBS

A cinco dias do fim do prazo para regularizar o título, dezenas de pessoas buscaram atendimento no Cartório Eleitoral de Passo Fundo nesta sexta-feira (1°).

O mutirão acontece até as 17h, na Rua Saldanha Marinho, 518, bairro Centro. O plantão seguirá neste sábado (2) e domingo (3), das 12h às 17h.

A regularização é necessária para garantir a participação no pleito. Após a data limite, o cadastro eleitoral é fechado para a organização da eleição, o que impede alterações.

O prazo para emissão e regularização do documento acaba na próxima quarta-feira (6). Pendências como pagamento de multas, comprovação de voto ou justificativa da ausência podem ser feitas

As multas podem ser pagas por boleto, depósito no Banco do Brasil ou por Pix. Para quitar os débitos, basta acessar o site do TSE informando nome, CPF ou número do título.

Quem estiver fora da cidade no dia da votação poderá solicitar o voto em trânsito, modalidade que permite votar em outro município previamente habilitado pela Justiça Eleitoral. O prazo para essa modalidade ainda não foi divulgado.