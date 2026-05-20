Com 450 sessões eleitorais, pleito em Passo Fundo demandará dois mil mesários; inscrições estão abertas

Caso número de voluntários não seja suficiente, Cartório pode convocar eleitores para serem mesários. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As inscrições para ser mesário voluntário nas eleições deste ano estão abertas no Rio Grande do Sul. Passo Fundo conta com 450 sessões eleitorais que necessitam de quase duas mil pessoas atuando no apoio logístico do pleito, com primeiro turno marcado para 4 de outubro.

Atualmente, o município funciona com 80% de ajudantes eleitorais voluntários. Eles são responsáveis por habilitar o eleitor a votar, consultar o caderno de votação e orientar o votante a se dirigir à cabine.

— O mesário é muito importante para as eleições. Eu afirmo com segurança que sem ele nós não teríamos eleições, ou não teríamos da forma que é hoje: democrática, com a participação da população — afirma o chefe do cartório eleitoral de Passo Fundo, Renato Guadagnin.

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Voluntário desde 2006, o servidor público Michael de Oliveira se orgulha de contribuir com a segurança do pleito. Neste ano, ele vai trabalhar na sua décima primeira eleição:

— Eu me sinto realizado em estar contribuindo com a democracia brasileira. É de se orgulhar que nosso sistema é um dos melhores do mundo.

Michael atuou como primeiro mesário durante as eleições municipais de 2020, durante a pandemia. Michael de Oliveira / Arquivo Pessoal

Requisitos

As duas principais regras para poder se candidatar é ter o título de eleitor regularizado e ser maior de idade. Membros de diretórios de partidos políticos que exerçam funções executivas, ocupantes de cargos de confiança do Poder Executivo e agentes policiais são vedados da função.

Quem cumprir os requisitos pode se inscrever pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul ou presencialmente no Cartório Eleitoral localizado na Rua Saldanha Marinho, 518, bairro Centro. Também é possível se habilitar pelo WhatsApp, no contato (51) 2312-2015.

Benefícios

Além de contribuir diretamente com o a organização do pleito e com o fortalecimento da democracia, quem atua como mesário voluntário possui benefícios previstos em lei. Confira: