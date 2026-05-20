Política

Eleições 2026
Notícia

Com 450 sessões eleitorais, pleito em Passo Fundo demandará dois mil mesários; inscrições estão abertas

Município funciona com 80% de ajudantes eleitorais voluntários nas eleições. Função garante direito a benefícios

Heloisa Gamero

Repórter

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