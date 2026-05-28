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Câmara aprova lei que transforma Romaria de Nossa Senhora Aparecida em patrimônio imaterial de Passo Fundo

Festa em homenagem à padroeira é a segunda maior do Brasil e reúne cerca de 100 mil romeiros todos os anos

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