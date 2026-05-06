Audiência pública debate falhas na prestação de serviço da Corsan em Passo Fundo

A Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo realizou, nesta quarta-feira (6), uma audiência pública para avaliar a qualidade da prestação de serviços da Corsan, sob gestão do grupo Aegea Saneamento. O encontro começou às 19h e foi conduzido pela Comissão de Finanças, Planejamento e Controle (CFPC), que é liderada pelo vereador Iriel Sachet.

— Depois de ouvir a população vamos poder dar uma sequência, um encaminhamento. Se não resolver, se a Corsan não apresentar um plano de melhora, temos outros instrumentos enquanto parlamentares para acionar, por exemplo, uma CPI — disse o vereador.

A iniciativa buscou abrir um canal direto entre a comunidade, o poder público e a concessionária para tratar de demandas recorrentes da população. As principais demandas são cobranças altas sem justificativas e mau cheiro perto de estações de tratamento.

— Vamos ver quais as dúvidas e as reivindicações da população. E, em cima disso, vamos ver o que a gente pode construir, pode melhorar, para prestar o serviço cada vez melhor para a população — afirmou o gerente institucional da Corsan, Aldomir Santi.

Relato de moradores

De acordo com a presidente da Associação de Moradores do Canaã, Flávia Jaqueline Chaves, a água teria ocasionado alergia em algumas pessoas do loteamento, que frequentemente sofrem com problemas de mau cheio:

— Lá tem uma estação de tratamento que sempre tem um cheiro horrível. Tem dias que não dá nem para manter a casa aberta. Não dá nem pra comer direito por causa do cheiro. Já notificamos a empresa, mas sem solução ainda.

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Para a aposentada Miguelina Rampanelli, de 84 anos, o principal problema é a cobrança inadequada. Há três meses, recebeu uma fatura de R$ 2 mil reais em uma residência não habitada localizada no bairro Popular.

Situação parecida aconteceu com o gerente administrativo Mauro Orso. A cobrança subiu em até R$ 600: