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Audiência pública debate falhas na prestação de serviço da Corsan em Passo Fundo

Moradores relataram cobranças inadequadas e mau cheiro. Reunião ocorreu na Câmara dos Vereadores nesta quarta-feira (6)

Heloisa Gamero

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