Novo mutirão para regularização do título de eleitor acontece neste sábado em Passo Fundo

Dia 8 de maio é a data limite para regularizar documento. Eduarda Costa / Agencia RBS

O Cartório Eleitoral de Passo Fundo realiza, neste sábado, o segundo mutirão presencial para a regularização de títulos. O órgão funcionará em regime de plantão, das 12h às 17h.

O serviço também acontece nos próximos dias 1°, 2 e 3 de maio. Os moradores também podem acessar o site oficial da Justiça Eleitoral para verificar serviços como transferência de título e consultas.

O primeiro título também pode ser tirado no mutirão. Até abril de 2026, mais de 1,5 mil pessoas emitiram o primeiro documento.

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Prazo vai até 6 de maio

Os eleitores têm até o dia 6 de maio para tirar o primeiro título, regularizar pendências ou transferir o domicílio eleitoral. O prazo faz parte do calendário das eleições de 2026, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A regularização é necessária para garantir a participação no pleito. Após a data limite, o cadastro eleitoral é fechado para a organização da eleição, o que impede alterações.

Para regularizar a situação em caso de pendências como pagamento de multas, comprovação de voto ou justificativa da ausência, o votante deve comparecer ao Cartório Eleitoral, na Rua Saldanha Marinho, nº 518, no centro.

As multas podem ser pagas por boleto, depósito no Banco do Brasil ou por Pix. Para quitar os débitos, basta acessar o site do TSE informando nome, CPF ou número do título.

Quem estiver fora da cidade no dia da votação poderá solicitar o voto em trânsito, modalidade que permite votar em outro município previamente habilitado pela Justiça Eleitoral. O prazo para essa modalidade ainda não foi divulgado.

Datas de votação

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Caso nenhum candidato à Presidência da República ou ao governo estadual alcance maioria absoluta dos votos válidos, haverá segundo turno no dia 25 de outubro.