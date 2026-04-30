Mais de 1,5 mil eleitores fizeram o primeiro título neste ano em Passo Fundo

Cartório eleitoral fará mutirão para regularização de documento no dia 1º, 2 e 3 de maio. Duda Fortes / Agencia RBS

A confecção do primeiro título de eleitor é um dos serviços mais procurados pelo eleitorado de Passo Fundo em 2026. Na cidade, 1.503 pessoas emitiram o documento até agora, sendo 185 adolescentes.

Ao todo, o município conta com 147.928 eleitores. De acordo com o chefe do cartório eleitoral, Renato Guadagnin, a quantidade de jovens em busca do documento surpreendeu:

— Tenho certeza que campanhas da Justiça Eleitoral nas redes sociais, chamando o jovem para fazer o título de eleitor, têm influenciado muito no aumento da procura — afirma Renato.

Ele reforça que é possível adolescentes emitirem o título de eleitor se completarem 16 anos até o dia da eleição. É o caso da estudante Eduarda Muttoni, 15 anos, que decidiu fazer o título enquanto ainda está no Ensino Médio.

— Eu sempre acompanhei meus pais nas eleições. Na escola, alguns dos meu amigos já tiraram também, e a gente tenta influenciar os outros a fazer. É importante porque desenvolve nosso senso crítico e fortalece a democracia — relata.

Conforme a mãe da jovem, Fernanda Muttoni, a iniciativa partiu da própria filha:

— Tirar o título ainda com 15 anos partiu dela. Na outra eleição, ela participou ativamente, discutindo sobre, e agora vai votar.

Perfil do eleitorado

Conforme dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a faixa etária predominante entre eleitores de Passo Fundo é de adultos entre 40 e 44 anos, com 15.360 pessoas. O público feminino domina as urnas, com mais de 54% de presença.

O maior grupo é formado por quem tem o Ensino Médio completo. Na sequência, vem o público que não terminou o Ensino Fundamental e os que não concluíram o Ensino Médio.

A composição étnico racial do eleitorado reflete a predominância de autodeclarados brancos, o segundo pardos e, por último, pessoas que se declaram pretas, indígenas e amarelos.

Regularize

Cartório tem movimento intenso dias antes do fim do prazo. Renato Guadagnin / Arquivo pessoal

O prazo para emissão e regularização do título acaba no dia 6 de maio. O Cartório Eleitoral de Passo Fundo atende de segunda à sexta das 12h às 19h.

Nesta sexta-feira (1°), sábado (2) e domingo (3), o órgão funcionará em regime de plantão presencial das 12h às 17h. O atendimento é na Rua Benjamin Constant, 324, Centro.