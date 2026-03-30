Vereadores aprovam reajuste salarial para servidores municipais de Passo Fundo

Foi aprovado nesta segunda-feira (30) o projeto de lei que prevê reajuste salarial aos servidores municipais de Passo Fundo, incluindo o magistério. O PL 40/2026 recebeu a maioria dos votos, 13 ao todo, durante sessão na Câmara Municipal, por volta das 16h.

A sessão teve mobilização de parte do magistério, que reivindicou reajuste acima do piso nacional. A proposta do Executivo estabelece um reajuste total de 4,51% aos servidores municipais. O índice é composto por 3,81% de revisão geral anual, com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e 0,7% de aumento real.

Além disso, o texto também autoriza a medida do "descongela", que permite computar o tempo de serviço durante o período da pandemia (19 meses) para fins de benefícios como triênios e licença-prêmio.

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O projeto prevê, ainda, o pagamento de uma parcela complementar para garantir que nenhum professor receba abaixo do piso nacional. Sobre o valor completivo, no entanto, não incidirão vantagens.

Segundo a Procuradoria Geral do Município (PGM), o cálculo de reajuste é baseado no índice de inflação revisado em março.

Para o CMP Sindicato e professores presentes na sessão, o índice não atende ao que determina o Piso Nacional do Magistério para 2026, atualmente fixado em 5,4%.

— A proposta não recompõe as perdas acumuladas pela categoria, que ultrapassam 80%, evidenciando um cenário contínuo de desvalorização das professoras e dos professores — afirmou a diretora do CMP Sindicato, Geniane Dutra.