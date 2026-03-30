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Vereadores aprovam reajuste salarial para servidores municipais de Passo Fundo

Projeto aprovado com 13 votos favoráveis concede reajuste de 4,51%. Sessão teve mobilização de parte do magistério

Heloisa Gamero

Repórter

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