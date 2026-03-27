Projeto que reajusta salário de servidores de Passo Fundo será votado na próxima segunda

Projeto está em análise pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, Planejamento e Controle. Amanda Peres / Câmara de Vereadores Passo Fundo

O projeto de lei que prevê reajuste salarial aos servidores municipais de Passo Fundo, incluindo o magistério, será votado na próxima segunda-feira (30), na Câmara Municipal. A proposta foi encaminhada pelo Executivo em regime de urgência.

Por se tratar de reajuste salarial, o projeto encaminhado à Câmara na terça-feira (24) está em análise pelas duas comissões permanentes: a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a Comissão de Finanças, Planejamento e Controle (CFPC).

Na CCJ, a vereadora Marina Bernardes (PT) pediu vistas, o que garante prazo adicional de 24 horas para análise da matéria. Nenhum outro parlamentar solicitou vistas.

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Os pareceres serão elaborados pelos relatores designados: o vereador Felipe Manfroi (PSD), na CCJ, e João Pedro Nunes (MDB), na CFPC. Antes da sessão plenária de segunda, as comissões devem se reunir para votar os relatórios e liberar o projeto para apreciação em plenário.

O que prevê o projeto

A proposta estabelece um reajuste total de 4,51% aos servidores municipais. O índice é composto por 3,81% de revisão geral anual, com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e 0,7% de aumento real.

Além disso, o texto também autoriza a medida do "descongela", que permite computar o tempo de serviço durante o período da pandemia (19 meses) para fins de benefícios como triênios e licença-prêmio.

O projeto também prevê o pagamento de uma parcela complementar para garantir que nenhum professor receba abaixo do piso nacional. Sobre o valor completivo, no entanto, não incidirão vantagens.

Segundo a Procuradoria Geral do Município (PGM), o cálculo de reajuste é baseado no índice de inflação revisado em março.

— Neste ano, nós estamos trabalhando com um considerável ganho real para o servidor público. Seja no percentual de reajuste, que chegou a 4,5%, seja no ticket alimentação, que chegou a 10% — explicou o prourador Giovani da Silva Corralo.

Sindicato questiona índices

O projeto de reajuste salarial gerou questionamentos por parte do CMP Sindicato, que repressenta os professores municipais.

A categoria questiona o percentual proposto e afirma que o índice não atende ao que determina o Piso Nacional do Magistério para 2026, atualmente fixado em 5,4%.

— A proposta não recompõe as perdas acumuladas pela categoria, que ultrapassam 80%, evidenciando um cenário contínuo de desvalorização das professoras e dos professores — apontou a diretora do CMP, Geniane Dutra.

Já a prefeitura diz que o município gostaria de apresentar o percentual maior, mas que é preciso observar o comprometimento com a Lei de Responsabilidade Fiscal que, segundo a PGM, está em 48%.

— Há dois dias recebemos do Tribunal de Contas a determinação de que o município mantenha vigilância permanente do comprometimento com gastos de pessoal — afirmou.