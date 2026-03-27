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Projeto que reajusta salário de servidores de Passo Fundo será votado na próxima segunda

PL propõe reajuste de 4,51% aos servidores e parcela complementar para professores municipais

Alessandra Hoppen

Repórter

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