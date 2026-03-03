Prefeito empossa novos subprefeitos de distritos do interior de Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo empossou, na tarde de segunda-feira (2), os novos subprefeitos dos distritos do interior da cidade. Eles assumem a função durante o biênio 2026/2028.
O município possui seis distritos no seu entorno. São eles: São Roque, Santo Antônio do Capinzal, Distrito de Sede Independência, Bom Recreio, Pulador e Bela Vista. A cerimônia ocorreu no gabinete do prefeito Pedro Almeida, responsável pelas nomeações.
Durante o ato, o chefe do Executivo afirmou que o trabalho integrado entre secretarias e subprefeituras tem sido determinante para a execução de obras e serviços nas regiões do interior.
— É por meio desse diálogo permanente que conseguimos identificar prioridades, organizar as demandas e dar respostas mais ágeis — disse.
Quem são os novos subprefeitos
Distrito de São Roque
- Jaime Nazari
Distrito de Santo Antônio do Capinzal
- Airton Ferreira dos Santos
Distrito de Sede Independência
- Gabriel Henrique Censi
Distrito de Bom Recreio
- Celso Rodrigues dos Santos
Distrito de Pulador
- Daniel de Oliveira
Distrito de Bela Vista
- Ronaldo Vizzotto