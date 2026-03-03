Prefeito empossa novos subprefeitos de distritos do interior de Passo Fundo

Representantes ficam responsáveis pelos distritos do interior. Michel Sanderi / PMPF

A prefeitura de Passo Fundo empossou, na tarde de segunda-feira (2), os novos subprefeitos dos distritos do interior da cidade. Eles assumem a função durante o biênio 2026/2028.

O município possui seis distritos no seu entorno. São eles: São Roque, Santo Antônio do Capinzal, Distrito de Sede Independência, Bom Recreio, Pulador e Bela Vista. A cerimônia ocorreu no gabinete do prefeito Pedro Almeida, responsável pelas nomeações.

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Durante o ato, o chefe do Executivo afirmou que o trabalho integrado entre secretarias e subprefeituras tem sido determinante para a execução de obras e serviços nas regiões do interior.

— É por meio desse diálogo permanente que conseguimos identificar prioridades, organizar as demandas e dar respostas mais ágeis — disse.

Quem são os novos subprefeitos

Distrito de São Roque

Jaime Nazari

Distrito de Santo Antônio do Capinzal

Airton Ferreira dos Santos

Distrito de Sede Independência

Gabriel Henrique Censi

Distrito de Bom Recreio

Celso Rodrigues dos Santos

Distrito de Pulador

Daniel de Oliveira

Distrito de Bela Vista