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MP manda exonerar filho de prefeito de Ibirapuitã nomeado secretário da Fazenda aos 18 anos

Jovem assumiu o cargo quando ainda estava no Ensino Médio. Ele foi afastado na quarta-feira (11), após nove meses na Secretaria

Kassiane Michel

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