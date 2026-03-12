MP manda exonerar filho de prefeito de Ibirapuitã nomeado secretário da Fazenda aos 18 anos

Prefeito disse que não vai se manifestar sobre o caso. Prefeitura de Ibirapuitã / Divulgação

O prefeito de Ibirapuitã, cidade de 3,7 mil habitantes no norte do Estado, nomeou o filho de 18 anos como secretário da Fazenda. Por considerar nepotismo, o Ministério Público (MPRS) determinou que ele fosse exonerado.

A dispensa de Lorenzo Hentges, filho de Rosemar Hentges (PP), foi cumprida na quarta-feira (11). Procurado pelo g1, o prefeito não quis comentar o caso e disse que não vai se manifestar.

O caso chegou ao MPRS através de uma denúncia anônima. Lorenzo assumiu o cargo no dia 23 de junho de 2025, um dia após completar 18 anos. Por isso, a promotora Ana Maria Dal Moro Maito considerou que a nomeação ocorreu "única e simplesmente em razão da relação de parentesco havida entre as partes".

A nomeação foi considerada improbidade administrativa, pois, de acordo com o MP, Lorenzo não tinha a qualificação técnica necessária para o desempenho da função.

— Cargos públicos, remunerados com dinheiro público, e para o bem do interesse público, devem ser preenchidos por agentes capacitados e não meramente com base na 'confiança' e em laços sanguíneos — pontuou na decisão.

Conforme a documentação enviada pela prefeitura de Ibirapuitã ao Ministério Público, o filho do prefeito ainda estava cursando o 3º ano do Ensino Médio quando assumiu a pasta. Neste ano, ele se matriculou no curso de Direito da Universidade de Passo Fundo (UPF).

A formação do jovem foi considerada insuficiente pelo MP, que destaca que "o cargo de Secretário da Fazenda exige alta qualificação técnica (conhecimento em finanças e administração pública, contabilidade, orçamento, gestão fiscal, análise de receitas e despesas públicas, condução de políticas fiscais, etc.)."