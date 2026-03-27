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Mais de 31 mil eleitores precisam regularizar o título em Passo Fundo

Votantes têm até 6 de maio para quitar débitos, fazer primeiro título e pedir transferência eleitoral. TRE-RS realiza mutirão neste sábado (28)

Alessandra Hoppen

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