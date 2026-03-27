Mais de 31 mil eleitores precisam regularizar o título em Passo Fundo

Prazo para voto em trânsito ainda não foi divulgado. Leonidas / adobe.stock.com

Eleitores de Passo Fundo têm até o dia 6 de maio para tirar o primeiro título, regularizar pendências ou transferir o domicílio eleitoral. O prazo faz parte do calendário das eleições de 2026, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A regularização é necessária para garantir a participação no pleito. No município, mais de 21% dos eleitores não possuem dados biométricos cadastrados na Justiça Eleitoral. De um total de 147.209 votantes, mais de 31 mil estão com a atualização pendente.

Após a data limite, o cadastro eleitoral é fechado para a organização da eleição, o que impede alterações. Para regularizar a situação em caso de pendências como pagamento de multas, comprovação de voto ou justificativa da ausência, o votante deve comparecer ao Cartório Eleitoral, na Rua Saldanha Marinho, nº 518, no centro.

As multas podem ser pagas por boleto, depósito no Banco do Brasil ou por Pix. Para quitar os débitos, basta acessar o site do TSE informando nome, CPF ou número do título.

Quem estiver fora da cidade no dia da votação poderá solicitar o voto em trânsito, modalidade que permite votar em outro município previamente habilitado pela Justiça Eleitoral. O prazo para essa modalidade ainda não foi divulgado.

Mutirão

Para reduzir o número de eleitores com pendências, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) promoverá um mutirão neste sábado (28). Os interessados em regularizar sua situação podem procurar o Cartório Eleitoral de Passo Fundo — Rua Saldanha Marinho, 518 - Centro — das 12h às 17h.

Não é necessário agendamento prévio, basta apresentar um documento oficial com foto. Outros mutirões também devem ser realizados nos dias 25 de abril, 1º, 2 e 3 de maio.

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Datas de votação

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Caso nenhum candidato à Presidência da República ou ao governo estadual alcance maioria absoluta dos votos válidos, haverá segundo turno no dia 25 de outubro.