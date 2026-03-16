Câmara de Passo Fundo abre 21 vagas para novos assessores; custo será de R$ 1,6 milhão ao ano

A Câmara Municipal de Passo Fundo, no norte do Estado, ampliou o número de assessores parlamentares: agora, cada um dos 21 vereadores tem direito a quatro cargos — um a mais do que anteriormente. A alteração na lei passou a valer na última semana, após sanção do prefeito Pedro Almeida.
A mudança na organização dos gabinetes foi um pedido dos próprios vereadores. O projeto de lei complementar (PLC), de autoria da Mesa Diretora, foi enviado ao plenário em dezembro e tramitou em regime de urgência.
— Passo Fundo cresceu e aumentou a demanda com projetos de lei e, nos últimos anos, com a criação das emendas impositivas, precisamos de mão de obra qualificada e técnica. Foi então que sentimos a necessidade da criação do quarto assessor, um assessor técnico e formações superiores específicas — comenta o Diretor-Geral da Câmara, Evandro Zambonato.
Conforme a lei, é requisito para ocupar o cargo ter graduação ou pós-graduação na área de Administração, Contabilidade, Comunicação Social, Direito, Economia, Gestão Pública ou Tecnologia da Informação.
O cargo é remunerado em R$ 6.489,16 por mês, conforme referência de 2025. O impacto orçamentário em um ano será de R$ 1,6 milhão.
— O Tribunal de Contas foi consultado, em razão da proporcionalidade de cargos efetivos e Cargo Comissionado (CCs), e estamos dentro do limite prudencial de gastos com o pessoal na Câmara de Vereadores, por isso qualificamos o serviço — afirma o diretor.
Ainda segundo Zambonato, todos os vereadores já fizeram as indicações dos futuros assessores. As nomeações devem ser publicadas assim que os currículos forem aprovados pelo setor de Recursos Humanos da Câmara.