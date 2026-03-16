Câmara de Passo Fundo abre 21 vagas para novos assessores; custo será de R$ 1,6 milhão ao ano

Projeto de Lei Complementar é de autoria da Mesa Diretora. Amanda Peres / Câmara de Vereadores Passo Fundo

A Câmara Municipal de Passo Fundo, no norte do Estado, ampliou o número de assessores parlamentares: agora, cada um dos 21 vereadores tem direito a quatro cargos — um a mais do que anteriormente. A alteração na lei passou a valer na última semana, após sanção do prefeito Pedro Almeida.

A mudança na organização dos gabinetes foi um pedido dos próprios vereadores. O projeto de lei complementar (PLC), de autoria da Mesa Diretora, foi enviado ao plenário em dezembro e tramitou em regime de urgência.

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— Passo Fundo cresceu e aumentou a demanda com projetos de lei e, nos últimos anos, com a criação das emendas impositivas, precisamos de mão de obra qualificada e técnica. Foi então que sentimos a necessidade da criação do quarto assessor, um assessor técnico e formações superiores específicas — comenta o Diretor-Geral da Câmara, Evandro Zambonato.

Conforme a lei, é requisito para ocupar o cargo ter graduação ou pós-graduação na área de Administração, Contabilidade, Comunicação Social, Direito, Economia, Gestão Pública ou Tecnologia da Informação.

O cargo é remunerado em R$ 6.489,16 por mês, conforme referência de 2025. O impacto orçamentário em um ano será de R$ 1,6 milhão.

— O Tribunal de Contas foi consultado, em razão da proporcionalidade de cargos efetivos e Cargo Comissionado (CCs), e estamos dentro do limite prudencial de gastos com o pessoal na Câmara de Vereadores, por isso qualificamos o serviço — afirma o diretor.

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