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Câmara de Passo Fundo abre 21 vagas para novos assessores; custo será de R$ 1,6 milhão ao ano

Novo cargo é destinado a profissionais com ensino superior. Projeto de lei complementar foi sancionado na última semana

Eduarda Costa

Repórter

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