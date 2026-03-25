Audiência pública vai debater criação de hospital universitário federal em Passo Fundo

Amanda Peres / Câmara de Vereadores Passo Fundo

Na próxima segunda-feira (30), a Câmara de Passo Fundo promove uma audiência pública estratégica para o futuro da saúde e da educação na região. O encontro tem como objetivo apresentar à comunidade os projetos de ampliação do campus local da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e a implantação de um Hospital Universitário Federal no município.

A proposta de expansão acadêmica prevê a criação de um Centro de Formação em Saúde, que deve viabilizar sete novos cursos de graduação voltados a essa área.

Os planos para essas iniciativas já avançaram na esfera burocrática, tendo sido oficialmente protocolados junto ao Ministério da Educação (MEC) e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

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Além de informar a população, a audiência busca promover o debate sobre os impactos socioeconômicos e educacionais que esses projetos trarão para o desenvolvimento regional. O evento, que terá início às 9h30min no Plenário Sete de Agosto, é aberto a toda a comunidade.

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