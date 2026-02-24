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Justiça condena ex-tesoureira a ressarcir R$ 800 mil desviados de prefeitura no norte do RS

Ex-servidora desviou verba pública entre 2020 e 2022. Sentença reconheceu que ela realizava transferências irregulares para familiares

Felipe Matiasso*

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