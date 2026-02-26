Esporte Clube Passo Fundo é homenageado na Câmara pelos seus 40 anos

Clube completou quatro décadas no dia 10 de janeiro. Marlon Oliveira fotógrafo / @marlofoto

O Esporte Clube Passo Fundo foi homenageado pelos seus 40 anos durante a primeira sessão solene do ano na Câmara de Vereadores Passo Fundo. A iniciativa foi proposta pelo vereador Cícero Martins (PSD) em reconhecimento à trajetória da instituição esportiva e à sua contribuição para o município e aconteceu nesta quarta-feira (25).

Fundado em 10 de janeiro de 1986, o clube se consolidou como uma das representações do futebol do interior do Rio Grande do Sul. Ao longo das últimas quatro décadas, manteve vínculo com a comunidade e passou por diferentes ciclos de construção e reconstrução.

Durante a sessão, o vereador Cícero Martins destacou momentos da história do clube e seu papel na divulgação do nome de Passo Fundo no cenário esportivo estadual. Ele também mencionou a atuação social da instituição.

— O Tricolor acolhe gerações. Torcer pelo Passo Fundo significa ver pais e filhos nas arquibancadas, vestir o verde, vermelho e branco e manter viva a tradição. Cada jogo é mais do que uma disputa: é a celebração da identidade passo-fundense — afirmou.

O presidente do clube, Selvino Ferrão, agradeceu a homenagem e destacou o trabalho coletivo que sustenta o Esporte Clube Passo Fundo.

— Mais do que resultados, o Esporte Clube Passo Fundo celebra quatro décadas de pertencimento e de representar a cidade. Uma história construída por muitas mãos e que segue sendo escrita com dedicação e esperança — declarou.