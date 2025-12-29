Vereadores de Passo Fundo destinam R$ 19 milhões para número recorde de emendas; veja a lista

Verba será distribuída entre 400 projetos, obras, serviços e entidades. Câmara de Vereadores / Divulgação

Os 21 vereadores de Passo Fundo, no norte do RS, definiram um número recorde de emendas impositivas, que destinarão cerca de R$ 19,03 milhões do orçamento municipal de 2026. Ao todo, 400 projetos, obras, serviços e entidades serão contemplados, sendo 368 emendas individuais e 32 de bancada.

O valor total do orçamento previsto para o próximo ano é de quase R$ 1,5 bilhão. Nas emendas individuais, cada vereador ficou responsável por destinar R$ 906 mil. Desse montante, R$ 453 mil (metade) são exclusivamente para ações voltadas à saúde, enquanto os outros R$ 453 mil têm distribuição livre.

Os parlamentares fracionaram a verba para diversas ações. Além da destinação obrigatória para a saúde, entidades beneficentes e secretarias municipais estão entre as que mais receberam valores.

Como os R$ 19 milhões serão distribuídos

Entre as instituições beneficiadas, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) leva o maior montante, totalizando R$ 706 mil. Em seguida está a ONG Amor, contemplada com R$ 275 mil em emendas.

Já entre as pastas da prefeitura, a Secretaria de Educação foi a maior beneficiada, com R$ 371 mil originários de sete parlamentares. A Secretaria de Esportes, por sua vez, recebeu R$ 182,5 mil. Das sete emendas destinadas a esta pasta, seis foram concedidas por apenas um vereador.

Além das emendas individuais, há também as emendas de bancada. Os vereadores destinaram R$ 951 mil a 32 projetos de interesse coletivo dos parlamentares. Para essas emendas, não há regra de obrigatoriedade de destinação para uma área específica.

As emendas impositivas são um instrumento legislativo que possibilita aos vereadores a alocação de parte do orçamento municipal em projetos de sua escolha. A aplicação da verba pelo poder Executivo é obrigatória.

* Colaboraram Eduarda Costa, Julia Possa e Kimberlly Kappenberg

