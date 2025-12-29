Política

Legislativo
Notícia

Vereadores de Passo Fundo destinam R$ 19 milhões para número recorde de emendas; veja a lista

Valor será distribuído entre 400 projetos, obras, serviços e entidades, com destaque para Saúde, Educação e entidades assistenciais.

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS