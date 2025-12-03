Projeto "Vereador Mirim" incentiva estudantes a se engajarem na política e leva jovens a Brasília 

Visita a Brasília aconteceu em novembro Câmara de Vereadores de Tapejara / Divulgação

Uma iniciativa da Câmara de Vereadores de Tapejara, no norte do Estado, incentiva que crianças e adolescentes se envolvam diretamente na política da cidade. Através do projeto “Vereador Mirim”, alunos do 7º ao 9º ano podem se candidatar para serem vereadores da cidade por seis meses.

O projeto foi criado em 1996 como prefeito mirim e, em 2006, se transformou em vereador mirim, para envolver os alunos do ensino fundamental a pensar o desenvolvimento da cidade. As turmas participam como eleitores, escolhendo 11 vereadores mirins que acompanharão um vereador titular.

Leia Mais Aurora reabre frigorífico em Tapejara com 150 novas vagas e foco no mercado externo

— Eles propõem melhorias para as escolas e projetos sociais. Vivem a prática da Câmara, fazem discursos, apresentam e votam projetos. É um projeto que nós, vereadores, apoiamos muito — comenta o atual presidente da Câmara de Tapejara, Carlos Eduardo de Oliveira (Republicanos).

A ideia que surgiu há quase 30 anos já deu resultados: alguns vereadores mirins seguem atuando na política, agora na vida adulta. Conforme o presidente do Legislativo, alguns até concorreram ao cargo nas últimas eleições municipais:

— Já tivemos vereadores mirins que concorreram ao cargo. Alguns trabalharam como Jovem Aprendiz na prefeitura ou conquistaram cargos efetivos. A participação dá um conhecimento muito legal, coloca eles na política e planta a semente de cuidado com o futuro da cidade.

Imersão em Brasília

Na edição deste ano, os jovens estiveram em Brasília (DF) para conhecer a sede do governo federal. Entre os dias 10 e 14 de novembro, eles visitaram as instalações do Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada, além de acompanharem atividades na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

— Estivemos no gabinete dos senadores Hamilton Mourão e Luis Carlos Heinze. Os "vereadores" questionaram como eles fazem a destinação das emendas e a proximidade que tiveram com os municípios que visitam. Foi algo muito produtivo, todos estavam empolgados — comenta Oliveira.

No próximo ano, o projeto deve seguir elegendo uma nova turma de vereadores mirins:

— Nossa cidade tem dificuldade de achar candidatos, de interessados em participar de eleições e se envolver diretamente com a cidade. Então é uma forma de fomentar nas escolas, colocar a política no dia a dia das pessoas. É uma semana em que vamos conhecendo o futuro.