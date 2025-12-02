Primeiro púlpito e Código de Posturas: Câmara abre memorial com a história do Legislativo de Passo Fundo

Memorial está aberto para visitação do público. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A Câmara de Vereadores de Passo Fundo inaugurou nesta terça-feira (2) o Memorial do Poder Legislativo, espaço dedicado à história da casa criada há 168 anos, ainda no período imperial.

A sala fica no segundo andar do prédio e traz uma linha do tempo com os principais acontecimentos da Câmara desde a sua fundação, em 1857. Documentos e objetos históricos, como o primeiro púlpito da casa, ilustram a passagem dos anos.

— O memorial é uma forma pedagógica de aproximar, principalmente as crianças e jovens, da história e da nossa função, para que aprendam a participar desde cedo da vida pública — disse o presidente do legislativo, vereador Gio Krug.

O memorial foi idealizado e construído em trabalho conjunto entre os parlamentares e o Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF), que realizou a curadoria de informações e fotografias do acervo. Todas as estações trazem código QR que direciona para vídeo e áudiodescrição.

Além da história, elementos da época chamam a atenção, como o Código de Posturas de 1884, uma espécie de plano diretor. O documento estabelecia, por exemplo, a preservação de ervais públicos, uma vez que a economia municipal era baseada no extrativismo da erva-mate e a exploração ameaçava a produção e a arrecadação dos cofres públicos.

Outro trecho da linha do tempo dedica espaço às primeiras mulheres que atuaram como vereadoras em Passo Fundo. A pioneira foi Olga Poletto, que na legislatura de 1955 a 1959 foi suplente e pôde ocupar a cadeira titular em algumas ocasiões. A eleição de mulheres, porém, só veio em 1968: Linda do Brasil Degrazzia Sarturi, pela Arena, e Thereza Zulmira Araújo Almeida, pelo MDB.