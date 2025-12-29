Prefeitura de Passo Fundo divulga balanço de 2025 e apresenta projetos para 2026

Prestação de contas quer dar transparência à gestão. Diogo Zanatta / Especial

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, divulgou a prestação de contas das ações desenvolvidas ao longo de 2025. A ação busca dar transparência aos principais investimentos realizados pelo município, obras entregues ou em andamento e projeções do pacote de obras previstas para 2026.

Almeida destacou que o ano foi marcado por avanços em diversas áreas da administração pública, com foco em planejamento urbano, qualificação dos serviços, desenvolvimento econômico e bem-estar social.

— Estamos apresentando resultados concretos, com obras, serviços e políticas públicas que melhoram a vida das pessoas. Essa prestação de contas mostra onde chegamos e, principalmente, para onde estamos indo, com um pacote de obras consistente, que pensa o futuro da cidade — disse o prefeito.

Entre as principais entregas de 2025, a gestão municipal ressaltou o novo Cais Petrópolis e a primeira etapa da revitalização da Avenida Presidente Vargas. Destacaram-se, ainda, o avanço das obras do Trevo do Distrito Industrial do Valinhos e do acesso ao Distrito Industrial da Invernadinha.

Ainda na área da saúde, o balanço incluiu a entrega de novos leitos e do Centro de Diagnóstico do Hospital Municipal Dr. César Santos, o início da operação do Samu Avançado e um pacote de obras que contempla novas Unidades Básicas de Saúde, como as que estão sendo construídas nos bairros Nossa Senhora Aparecida e Maggi de Césaro.

Em 2025, a administração municipal também ampliou o número de vagas para a Educação Infantil e o tempo integral para os alunos do Ensino Fundamental. Foi consolidada a Escola das Profissões, que superou a marca de 500 alunos formados no ano, e inauguradas a Escola Pública de Inovação, a Escola Pública de Sustentabilidade e a Escola Pública de Trânsito.

Plano de obras e investimentos para 2026

Ao projetar as ações para 2026, a prefeitura apresentou um conjunto de obras que inclui a segunda etapa da revitalização da Avenida Presidente Vargas e a implantação da Cidade da Polícia, que concentrará delegacias e outros órgãos das forças de Segurança Pública.

O pacote também prevê os chamados Multi-Gare, a serem implementados inicialmente nos bairros Integração e Petrópolis, com áreas esportivas e espaços de lazer, além de projetos habitacionais como o Novo Zacchia, que prevê a construção de 135 moradias. Novos investimentos em saúde e educação infantil completam o planejamento para o próximo ano.