Política

Em Braga
Notícia

Município gaúcho tem eleições no domingo; irmãos concorrem à vaga do pai na Câmara de Vereadores

Votação ocorre após morte de Bolivar Della Libera. Mãe dos dois candidatos também é vereadora na cidade. Eleição suplementar de um único vereador é inédita no país, diz TRE-RS

Everson Dornelles

Enviar email

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS