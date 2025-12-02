Justiça Eleitoral retotaliza votos da última eleição em Ijuí após cassação de vereador

A Justiça Eleitoral realiza nesta terça-feira (2) uma nova totalização dos votos da eleição municipal de 2024 de Ijuí, no noroeste do RS. A medida ocorre após o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) manter a decisão de primeira instância que cassou o mandato do vereador Jorge Amaral (PP), declarou-o inelegível por oito anos e anulou seus votos.
O parlamentar foi condenado por uso indevido dos meios de comunicação na eleição passada, em um processo movido pelo Ministério Público Eleitoral após ataques de difamação e uso indevido das redes sociais contra a então candidata Débora de Oliveira (PT), da Federação Brasil da Esperança.
Amaral está em sua terceira legislatura como vereador. A 23ª Zona Eleitoral de Ijuí, em primeira instância, havia acatado a denúncia e proferido a sentença. Em julgamento de segunda instância, o TRE-RS ratificou a decisão e determinou o afastamento do vereador, que ainda participou da sessão plenária na segunda-feira (1º).
A defesa de Jorge Amaral informou que recorrerá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), buscando a reversão da decisão e a manutenção do mandato. O advogado Robson Zinn afirma que o parlamentar ainda não foi notificado oficialmente sobre o afastamento, motivo pelo qual ele continua participando normalmente das atividades da Câmara Municipal. Contudo, por ser uma decisão colegiada, o cumprimento é imediato.
A retotalização dos votos considerará o quociente eleitoral e partidário para definir quem assumirá a vaga na Câmara de Vereadores de Ijuí.
