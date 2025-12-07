Com disputa entre irmãos, município gaúcho elege vereador para ocupar cargo deixado pelo pai que morreu

Everton Della Libera foi eleito com 909 votos. Reprodução RBS TV / Divulgação

A eleição suplementar para vereador que mobilizou Braga, no noroeste do RS, terminou com a vitória de Everton Della Libera, que recebeu 909 votos neste domingo (7). A irmã, Vitória Caroline Della Libera, obteve 376 votos. Os números foram totalmente computados às 17h42min, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação ocorreu para preencher a vaga deixada após a morte do vereador Bolivar Della Libera, em 23 de julho deste ano. Sem suplentes no partido do parlamentar, o PP, a Câmara Municipal foi obrigada a convocar nova eleição — cenário inédito no país, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

Com a decisão, os 2.886 eleitores aptos voltaram às urnas exclusivamente para definir um único vereador. Apenas dois candidatos concorreram: os próprios filhos do parlamentar.

— É um momento bem difícil pra mim, mas vou guardar segredo sobre o voto. Não quero magoar nem um e nem outro — disse a mãe dos dois candidatos, Inez Lorenzatto.

Além do resultado final, o número de votos invalidados também se destacou. A eleição registrou 332 votos em branco e 88 votos nulos, totalizando 420 votos que não foram destinados a nenhum dos candidatos. Dos 2.886 eleitores aptos a votar, apenas 1.745 foram às urnas, totalizando um índice de abstenção de 39%.

A quantidade expressiva representa quase metade dos votos recebidos pelo vencedor e demonstra que parte do eleitorado optou por não se posicionar na disputa que ganhou repercussão na cidade.

Disputa inédita no Brasil

Conforme o TRE-RS, a situação é inédita em âmbito nacional. Nunca antes havia sido organizada uma eleição suplementar para eleger apenas um vereador.

— É o primeiro caso no Brasil. O TSE nunca tinha operacionalizado uma eleição com essa configuração — explicou Daniel Wobeto, secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RS.

Ao todo, 13 urnas eletrônicas foram distribuídas em oito locais de votação, que contou com o apoio de 36 mesários. Durante o pleito, apenas uma urna precisou operar com a utilização de bateria por falta de luz no local de votação.

O TRE-RS informou que precisou realizar testes extras para assegurar que o sistema de candidaturas aceitasse o registro de apenas uma vaga a ser preenchida — um formato que não faz parte dos cenários de teste habituais.

Próximos passos