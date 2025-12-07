Política

Eleições suplementares
Notícia

Com disputa entre irmãos, município gaúcho elege vereador para ocupar cargo deixado pelo pai que morreu

Everton Della Libera foi eleito com 909 votos válidos na tarde de domingo (7). A irmã, Vitória Caroline Della Libera, obteve 376 votos

Everson Dornelles

