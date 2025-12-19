Câmara de Vereadores do Passo Fundo realiza sessão solene de posse da Mesa Diretora que assumirá em 2026

Ato solene ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (19). Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A Câmara Municipal de Passo Fundo realizou no final da tarde desta sexta-feira (19) o ato solene de Posse da Mesa Diretora para a gestão 2026.

A cerimônia aconteceu no Plenário Sete de Agosto, às 18h30min, e marca o início do novo ciclo de condução dos trabalhos do Poder Legislativo do município, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026.

Durante o ato, tomaram posse os vereadores eleitos para compor a Mesa Diretora, que é o órgão responsável pela direção administrativa da Câmara, pela organização das sessões legislativas e pelo funcionamento institucional do Legislativo ao longo do próximo exercício.

A Mesa Diretora do próximo ano será composta por:

Presidente: Luis Volmar Valendorf (PSDB)

Luis Volmar Valendorf (PSDB) Vice-presidente: Edson Nascimento (Progressistas)

Edson Nascimento (Progressistas) Primeiro secretário: Felipe Manfroi (PSD)

Felipe Manfroi (PSD) Segundo secretário: Gilmar Fuga Junior (PSB)

Gilmar Fuga Junior (PSB) Terceiro secretário: Rafael Luís Colussi (UB)

Rafael Luís Colussi (UB) Quarto secretário: Iriel Dallacort Sachet (Podemos)

Ao falar sobre o início da gestão, o futuro presidente da Câmara destacou a intenção de fortalecer o papel do Legislativo e ampliar a aproximação com a comunidade. Oriundo do movimento comunitário e em seu segundo mandato como vereador, Valendorf afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela atual presidência.

— Quero continuar o bom trabalho do vereador Gio Krug e avançar em pautas que reforcem a transparência no parlamento e a valorização dos vereadores, independentemente de siglas partidárias. É fundamental cada vez mais retomar o protagonismo da Câmara, para que as pessoas saibam que os projetos importantes da cidade passam pela Casa.