Vice-prefeito de Frederico Westphalen renuncia ao cargo

Chester Francescatto (D) foi eleito em chapa com o prefeito Orlando Girardi (E). Ascom / Prefeitura de Frederico Westphalen

A prefeitura de Frederico Westphalen, no norte do Estado, confirmou nesta sexta-feira (28) a renúncia do vice-prefeito Chester Francescatto (PP). O político deve deixar o cargo a partir da segunda-feira (1º).

Na carta-renúncia encaminhada ao prefeito Orlando Girardi (PP), o vice-prefeito afirma que, embora os dois políticos tenham pensamentos divergentes sobre a maneira como administrar o município, deseja que a atual equipe de governo tenha uma excelente administração.

Por meio de nota, o Partido Progressista afirmou que não concorda com a decisão da renúncia, mas que compreende que cada agente público possui liberdade para escolher a forma de atuação na vida pública.

A Zero Hora, Francescatto afirmou não ter nada a declarar, além da nota emitida pelo partido.

Leia a nota na íntegra

"O Partido Progressista de Frederico Westphalen vem a público expressar seu respeito ao vice-prefeito Chester Francescatto, reconhecendo sua trajetória, sua dedicação às causas sociais e sua contribuição para o desenvolvimento do nosso município. Nossa consideração pela sua pessoa e pelo cidadão frederiquense permanece inalterada.

Embora não concordemos com a decisão de renunciar ao cargo, compreendemos que cada agente público possui liberdade para escolher os caminhos que julga adequados ao seu propósito e à sua atuação na vida pública.

Assim que a Executiva do Partido tomou conhecimento da intenção de renúncia, convocou reunião com seus membros e com a liderança do Executivo Municipal para reafirmar a importância da unidade administrativa, do alinhamento de gestão e da continuidade do projeto de governo que recebeu a confiança da população nas urnas.

O Progressistas reforça seu papel de sustentação, orientação e acompanhamento da administração municipal, mantendo a responsabilidade institucional que a sociedade espera de nós.

O Partido Progressista de Frederico Westphalen segue convicto em seu compromisso com a administração municipal, com o plano de governo aprovado pela comunidade e com o desenvolvimento do nosso município. Continuaremos trabalhando com seriedade, diálogo e foco no interesse público, garantindo estabilidade e coerência ao projeto que conduzimos."

Confira a carta-renúncia

"Excelentíssimo Senhor Prefeito de Frederico Westphalen, Orlando Girardi,

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Frederico Westphalen, Marizete Frozzi.

Senhores,

Na condição de Vice-Prefeito do município de Frederico Westphalen–RS, eleito juntamente com o Prefeito Orlando Girardi, no pleito de 2024, valho-me da presente para dar conhecimento aos poderes constituídos deste município, da minha decisão irretratável de renúncia ao cargo de vice-prefeito deste município, a partir do dia 1º de Dezembro de 2025.

Deixo o cargo público a mim conferido pela população deste município, na certeza de que procurei exercer a função de maneira digna e comprometida, buscando sempre ouvir e atender as demandas da nossa população.

Fica o meu agradecimento ao Partido Progressistas e ao Prefeito Orlando Girardi pela confiança e oportunidade de exercer, mesmo que por um curto período, o mandato de Vice-Prefeito.

Embora com pensamentos divergentes sobre a maneira de administrar o nosso município, deixo registrado o desejo de que o Prefeito Orlando e sua equipe consigam superar os obstáculos e realizem uma excelente administração, para o bem da nossa querida comunidade.

Por fim, agradeço a distinção, apreço e carinho que recebi da população, servidores e amigos no período que estive no exercício de tão nobre função pública.