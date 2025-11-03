Política

Processo de 2024
Notícia

Justiça Eleitoral vai julgar recurso em ação que pediu cassação do prefeito Pedro Almeida na quarta-feira

Processo é movido pela coligação Sim Passo Fundo Pode Mais, do então candidato a prefeito nas eleições municipais, Airton Dipp. Ação foi julgada improcedente em primeira instância, mas autores recorreram da decisão

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS