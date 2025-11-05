Justiça Eleitoral rejeita recurso e afasta processo que pedia a cassação do prefeito Pedro Almeida

"Não se verificam benefícios de candidato, partido ou coligação", escreveu desembargadora no relatório final da ação. Michel Sanderi / PMPF/Divulgação

A Corte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) julgou nesta quarta-feira (5) o recurso em ação que pedia a cassação do prefeito Pedro Almeida (PSD), vice Volnei Ceolin (MDB) e vereador Evandro Meirelles (PSDB).

Na decisão, desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez manteve a sentença de primeira instância que absolveu o prefeito e rejeitou o pedido de cassação. A decisão foi unânime na Corte.

A ação movida pela coligação Sim Passo Fundo Pode Mais, do então candidato a prefeito nas eleições municipais de 2024, Airton Dipp (PDT), tramitou em primeira instância e já havia sido julgada improcedente pelo juiz eleitoral Alan Peixoto de Oliveira, da 33ª Zona Eleitoral de Passo Fundo.

A coligação acusava o prefeito de abuso de poder econômico em sete ocasiões durante o período eleitoral. O vice-prefeito é imputado em dois fatos e o vereador em um (veja nesta reportagem).

No julgamento desta quarta-feira, a sentença entendeu a ação como improcedente, pois não identificou pedidos de votos, menção à candidatura ou uso da palavra dos então candidatos às eleições de 2024.

"Não se verificam benefícios de candidato, partido ou coligação exigidos para a configuração das condutas vedadas em questão", escreveu a desembargadora.

Em nota, o prefeito Pedro Almeida ressaltou a lisura da campanha que o reelegeu:

— Fizemos uma campanha transparente, com total respeito à legislação e à democracia. O reconhecimento da Justiça reforça o compromisso que temos com a ética e com o trabalho pela nossa cidade.