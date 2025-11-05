Política

Em Passo Fundo
Notícia

Justiça Eleitoral rejeita recurso e afasta processo que pedia a cassação do prefeito Pedro Almeida

Desembargadora manteve sentença de primeira instância que absolveu o prefeito, vice e vereador nesta quarta-feira (5) 

GZH Passo Fundo

