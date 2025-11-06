Política

Eleição suplementar
Notícia

Irmãos disputam vaga na Câmara de Braga deixada por pai falecido

Everton e Vitória Della Libera, filhos do ex-vereador Bolívar Della Libera (Progressistas), são os únicos candidatos para o pleito extraordinário no dia 7 de dezembro

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS