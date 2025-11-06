Irmãos disputam vaga na Câmara de Braga deixada por pai falecido

Dois irmãos concorrem entre si por uma cadeira na Câmara de Vereadores de Braga, município de 3,3 mil habitantes na Região Noroeste. Everton Della Libera e Vitória Caroline Della Libera são os únicos candidatos à eleição suplementar que ocorrerá devido à morte do pai deles, o vereador Bolívar Della Libera (Progressistas).
O parlamentar, que estava no quarto mandato consecutivo, faleceu em decorrência de um câncer, deixando a cadeira vaga na Câmara de Braga — sem suplente imediato.
— Momento de alegria e tristeza, mas, principalmente, de assumir uma grande responsabilidade, pois meu pai batalhava bastante pelos munícipes de Braga — afirmou Everton.
O Progressistas, partido pelo qual Bolívar foi eleito, não contava com suplentes. Nas eleições de 2024, a legenda elegeu todos os seus três candidatos.
Os irmãos são os únicos candidatos e ambos concorrem pelo partido do pai. Everton é advogado e já possui experiência política, enquanto a farmacêutica Vitória estreia como candidata, mas ressalta que a política "vem de berço".
— Eu e meu irmão estamos nessa juntos, isso não é uma disputa, e sim união, para continuarmos o legado do nosso pai — declarou.
A candidatura dos irmãos também resolve a questão da ausência de suplentes: quem não for eleito, automaticamente se tornará o novo suplente do partido. A eleição suplementar na cidade está marcada para 7 de dezembro.
*Colaborou Felipe Matiasso
