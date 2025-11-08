Encontro regional do PDT lança vereadora Regina como pré-candidata à Assembleia

O encontro regional do PDT realizado neste sábado (8) em Passo Fundo lançou a vereadora Regina Costa dos Santos como pré-candidata à Assembleia Legislativa.
O nome se junta a outros políticos da cidade que já anunciaram o interesse em concorrer aos cargos de deputados estadual e federal nas eleições de 2026.
— A educação precisa voltar a ser prioridade e o Interior precisa ser ouvido e respeitado — ressaltou a vereadora, que está no segundo mandato na Câmara de Passo Fundo.
Participaram do encontro lideranças do partido, como a pré-candidata ao governo do RS, Juliana Brizola, e os deputados federais Pompeo de Mattos e Afonso Motta, além dos deputados estaduais Gerson Burmann e Gilmar Sossella.