Encontro regional do PDT lança vereadora Regina como pré-candidata à Assembleia

Encontro aconteceu na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. PDT Passo Fundo / Divulgação

O encontro regional do PDT realizado neste sábado (8) em Passo Fundo lançou a vereadora Regina Costa dos Santos como pré-candidata à Assembleia Legislativa.

O nome se junta a outros políticos da cidade que já anunciaram o interesse em concorrer aos cargos de deputados estadual e federal nas eleições de 2026.

— A educação precisa voltar a ser prioridade e o Interior precisa ser ouvido e respeitado — ressaltou a vereadora, que está no segundo mandato na Câmara de Passo Fundo.