Município que ficou com vereador a menos após morte de parlamentar fará nova eleição em dezembro

Os eleitores de Braga, município de 3,2 mil habitantes do noroeste gaúcho, voltarão às urnas em dezembro. A eleição suplementar serve para preencher a vaga do vereador Bolívar Della Libera (Progressistas), que morreu em julho em decorrência de câncer.

O parlamentar estava no quarto mandato consecutivo e deixou uma cadeira vaga na Câmara Municipal — sem substituto imediato. Como o partido pelo qual Bolívar foi eleito não tinha suplentes, não sobrou nenhum nome na fila de espera para assumir o espaço.

Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) determinou a realização de nova eleição para eleger o novo parlamentar de Braga. O pleito foi agendado para 7 de dezembro com os ritos iguais a qualquer eleição em tempo normal: há prazo para a candidatura dos interessados e campanha eleitoral, por exemplo.

Os partidos políticos poderão fazer convenções para a escolha dos nomes dos candidatos a partir de 24 de outubro, e deverão apresentar os concorrentes à disputa até as 19h de 1º de novembro.