Política

Noroeste do RS
Notícia

Município que ficou com vereador a menos após morte de parlamentar fará nova eleição em dezembro

Data e ritos do pleito suplementar foram divulgados pelo TRE. Candidatos preencherão a vaga de Bolívar Della Libera (Progressistas), que morreu em julho

GZH Passo Fundo

