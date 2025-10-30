Eleições 2026: quem são e o que dizem os possíveis candidatos a deputado de Passo Fundo

Arte GZH / /

Nos bastidores políticos de Passo Fundo, no norte do Estado, já há movimentação interna para a escolha dos próximos candidatos às eleições de 2026. Sem representações locais na Assembleia Legislativa e ou Câmara dos Deputados, o desafio é reocupar os espaços estaduais e federais.

Atualmente, surgem como prováveis candidatos nomes que já atuam na política local, como na Câmara de Vereadores, ou que ficaram na suplência nas últimas eleições para deputado estadual e federal.

O fato de não haver representantes da cidade nas esferas estadual e nacional é um ponto de incômodo entre as entidades e movimentos políticos locais — prova disso é que a própria Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) deve anunciar em breve a campanha "Meu Voto Fica aqui", com o objetivo de incentivar a escolha de candidatos locais nos pleitos a nível RS e Brasil.

GZH ouviu os principais cotados, que confirmaram o interesse em representar Passo Fundo nas próximas eleições. Seus nomes foram listados em ordem alfabética. Confira a seguir.

Possíveis nomes para a Assembleia Legislativa

Eva Valéria Lorenzato (PT)

Eva está em seu segundo mandato na Câmara de Vereadores. Vanessa Lazzaretti / Divulgação

Cotada pelo PT, a vereadora Eva Valéria Lorenzato atua em seu segundo mandato na Câmara de Passo Fundo e já concorreu ao cargo de deputada estadual em pleitos anteriores. Na eleição de 2022, por exemplo, fez 10,8 mil votos.

Eva afirma que mantém seu nome à disposição do partido, que ainda não definiu oficialmente as candidatas à Assembleia. Ainda, revelou que seu nome tem prioridade no processo eleitoral interno por já ter sido candidata em 2022:

— Até hoje nenhuma mulher foi eleita deputada estadual por Passo Fundo e região, e meu nome está novamente à disposição do partido. Tenho base de apoio, interesse pessoal e o compromisso de disputar o processo eleitoral de 2026.

Gio Krug (PSD)

Gio é o atual presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Câmara de Vereadores / Divulgação

O vereador Gio Krug (PSD) tem intensificado conversas com apoiadores e articulações políticas. Atual presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, foi o vereador mais votado na última eleição e desponta para a cadeira da Assembleia Legislativa e 2026.

À reportagem, Gio garantiu o interesse em concorrer à deputado estadual para conquistar a cadeira estadual:

— Estou focado em concorrer, não em garantir uma "boca política" mais tarde. Quero essa vaga para representar nossa cidade e as forças de segurança da região. Sou o vereador mais antigo do PSD na cidade e um nome político novo para o cargo estadual.

Márcio Patussi (PL)

Patussi tem duas passagens pela Câmara de Vereadores de Passo Fundo, nos pleitos de 2012 e 2016. Eduarda Costa / Agencia RBS

Candidato à prefeitura de Passo Fundo na última eleição, Márcio Patussi (PL) deve aparecer novamente no cenário político em 2026. Na última eleição federal, fez 23.185 votos e ficou suplente ao cargo de deputado estadual.

À reportagem, Patussi disse que há interesse pessoal em concorrer ao cargo novamente. A decisão ainda depende de uma definição, mas ele deve ser o nome do partido na região:

— O PL identificou que, na Região Norte, especialmente em Passo Fundo, a candidatura com viabilidade teria que ser realizada por mim, a partir dos resultados obtidos na última eleição municipal. A pré-candidatura passa a ser em nível regional.

Marina Bernardes (PT)

Vereadora pode ser uma das alternativas do PT ao cargo de deputada estadual. Diogo Zanatta / Divulgação

Vereadora pelo PT em Passo Fundo, Marina Bernardes é um dos nomes cotados para representar a região na disputa pela Assembleia Legislativa em 2026. Já na primeira eleição que concorreu, em 2024, foi a mulher mais votada da história da cidade.

À reportagem, disse que a possibilidade de concorrer a deputada estadual ainda está aberta:

— Tenho dialogado para mostrar que o Interior tem potencial para oxigenar as ideias de desenvolvimento do Estado. Nosso trabalho continua em Passo Fundo, ao mesmo tempo que nos mantemos com a viabilidade de levarmos este trabalho para a Assembleia.

Mateus Wesp (PSD)

Wesp enquanto líder do governo na Assembleia, em 2022. Joel Vargas / Divulgação

Ex-deputado estadual e atual assessor especial do governador Eduardo Leite, Mateus Wesp (PSD) confirmou a pré-candidatura como deputado estadual em 2026.

À reportagem, ressaltou que a decisão foi apoiada pelo governador Eduardo Leite e que já iniciou diálogos e articulações com prefeitos e vereadores da região.

— Sou pré-candidato a pedido do próprio governador Eduardo Leite, que entende ser fundamental que Passo Fundo recupere sua cadeira na Assembleia Legislativa — completa.

Sandro do Covatti (Progressistas)

Sandro do Covatti é irmão da deputada Silvana Covatti e apoiou a família na Assembleia nos últimos 30 anos. Arquivo pessoal / Divulgação

É o nome local do Progressistas para concorrer à Assembleia, onde atuou ao lado da família Covatti nos últimos 30 anos. Irmão da deputada Silvana Covatti, é empresário e consultor hospitalar. Mora em Passo Fundo desde 1995.

— Agora, minha trajetória política entra em nova fase, unindo experiência acumulada, capacidade de articulação e o desafio de ampliar a representatividade de Passo Fundo e do norte gaúcho no parlamento — disse.

Câmara dos Deputados

Beto Albuquerque (PSB)

Beto durante congresso do PSB, em 2021 Antonio Valiente / Agencia RBS

O passo-fundense Beto Albuquerque (PSB) será um dos nomes do PSB na disputa pela Câmara dos Deputados em 2026. A informação foi confirmada pela coluna da jornalista Rosane de Oliveira, neste mês.

A presidência estadual do partido garantiu que Beto concordou em concorrer a deputado federal por entender que a Câmara "precisa de gente com lucidez, compromisso e força".

— Não tenho medo de desafios. Precisamos de menos loucos e mais lúcidos no parlamento — disse à coluna.

Iriel Sachet (Podemos)

Iriel Sachet é o vereador mais jovem da legislatura da Câmara de Vereadores. Leandro Bordin / Divulgação

O vereador Iriel Sachet (Podemos), deve ser o nome do Podemos em Passo Fundo para disputar as cadeiras da Câmara dos Deputados. A pré-candidatura está confirmada mas, mesmo assim, Iriel não descarta a possibilidade de concorrer à Assembleia Legislativa.

— Hoje a minha candidatura está bem mais tendenciosa para ir à Câmara dos Deputados, o partido entende que minhas pautas e minha experiência são viáveis a nível federal. O partido deve anunciar nos próximos dias um nome para ser a minha "dobra estadual".

Luciano Azevedo (PSD)

Azevedo ficou na suplência na última eleição e chegou a assumir o cargo em Brasília por um ano e oito meses. Luciano Azevedo / Arquivo Pessoal

Luciano Azevedo (PSD) deve aparecer novamente no cenário político de Passo Fundo. O ex-deputado disse à reportagem que “ainda não bateu o martelo” sobre a candidatura, mas há movimentação interna do partido para que ele concorra novamente em 2026.

Azevedo ficou na suplência na última eleição federal e chegou a assumir o cargo em Brasília por um ano e oito meses, durante licença de Danrlei de Deus (PSD). No histórico, Luciano já passou duas vezes pela prefeitura de Passo Fundo, três pela Câmara dos Vereadores e foi duas vezes deputado estadual.

— Estou avaliando a possibilidade. Entrar numa eleição exige muita responsabilidade e sei da minha, quanto à cidade e à região. Estou numa fase de escutas com entidades e o partido. Ainda não bati o martelo. A ideia é definir isto até a virada do ano, no máximo até fevereiro — resume.