Decreto legislativo pede a derrubada do aumento na passagem dos ônibus urbanos; entenda

A vereadora Marina Bernardes (PT) apresentou na tarde desta quarta-feira (29) um projeto de decreto legislativo para barrar o aumento para R$ 6 da passagem dos ônibus urbanos de Passo Fundo. O documento propõe a intervenção da Câmara para derrubar o decreto nº 150/2025, lançado pela prefeitura no dia 24.

Com o aumento, o preço cobrado pela tarifa do transporte público de Passo Fundo sobe para R$ 6 — ou mais de R$ 1 ante a passagem atual, que custa R$ 4,95. Em nota, a prefeitura argumentou que o acréscimo tem a ver com a nova tarifa técnica, que representa o custo real do sistema, e passa a valer a partir deste sábado (1º).

O projeto de decreto legislativo busca questionar atos do Executivo que, no entendimento dos parlamentares, extrapolam os limites administrativos ou geram impactos desproporcionais. Segundo a vereadora, o instrumento foi adotado como a única forma de discutir o reajuste, tendo em vista o curto espaço de tempo entre o aumento e a entrada em vigor do novo preço.

A parlamentar questiona o fato de que o aumento da tarifa ter ocorrido no momento em que o Executivo afirma ter finalizado o edital de concessão da empresa que vai operar o transporte público pelos próximos 20 anos.

— O nosso pedido é sustar o preço da tarifa e, assim que o Executivo possa rever esse valor, fazer também um debate mais amplo para adequar o valor da passagem — disse a vereadora.

Agora, o projeto segue a tramitação regimental da Casa e será analisado pelas comissões internas antes de ir a plenário. Se aprovado, poderá derrubar o decreto que autorizou o aumento e manter a tarifa atual de modo provisório.

O que disse a prefeitura

No anúncio do decreto, a prefeitura informou que o reajuste da passagem para R$ 6 tem como base a tarifa técnica, que representa o custo real do sistema. Na última atualização, o Conselho Municipal de Transportes fixou o número em R$ 8,22 — mais que os R$ 6,65 estimados até então.

Além disso, o Executivo disse que há necessidade de reduzir o valor do subsídio pago mensalmente à empresa Coleurb. O subsídio foi aprovado em 2023 e começou a ser aplicado pela prefeitura em 2024, em resposta a uma demanda da empresa do transporte público de Passo Fundo, que alegou redução no número de passageiros desde a pandemia e, por isso, dificuldade para arcar com o preço da operação da frota.

A compensação financeira pelo preço da passagem, hoje na média de R$ 2,3 milhões por mês, cairá para R$ 1,5 milhão mensais, conforme lei aprovada pela Câmara em julho. O valor pode variar conforme o número de passageiros transportados: