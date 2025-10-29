Política

Em Passo Fundo
Notícia

Decreto legislativo pede a derrubada do aumento na passagem dos ônibus urbanos; entenda

Proposta foi protocolada na Câmara nesta quarta-feira (29). Acréscimo no valor da passagem passa a valer no sábado (1º) 

GZH Passo Fundo

