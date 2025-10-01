Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprova projeto que autoriza licitação da área da antiga Manitowoc

A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (1º), o projeto de lei nº 49/2025, que autoriza a licitação da área pública conhecida como antiga Manitowoc. A proposta foi encaminhada pelo Poder Executivo e prevê a destinação do espaço para a instalação de um empreendimento considerado de interesse público.
O terreno, de mais de 150 mil metros quadrados, está localizado em uma região estratégica do município, cercada por empresas e propriedades privadas, e registrado sob a matrícula nº 104.262 no Registro de Imóveis de Passo Fundo.
Antes de ser incluída no processo de licitação, a área funcionou como centro logístico temporário da Defesa Civil do Estado, servindo de base para armazenar e distribuir alimentos e itens destinados às vítimas da enchente de maio de 2024. As atividades no local foram encerradas oficialmente em abril deste ano.
De acordo com a lei nº 5.704, de 23 de janeiro de 2023, a transferência do imóvel será feita por processo licitatório. Conforme antecipou a colunista Giane Guerra, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas, disse que o próximo passo será finalizar os estudos para lançar o edital, que está previsto para o primeiro semestre de 2026. O valor mínimo será de R$ 32 milhões.
O comprador ficará impedido de vender, doar, alugar ou ceder o terreno a terceiros pelo prazo de 15 anos, exceto em situações de garantia para financiamento voltado à implantação ou ampliação do projeto.
A proposta também estabelece que, se a empresa vencedora não cumprir os encargos ou deixar de executar o empreendimento, a área retornará ao patrimônio do município, sem direito a indenização por benfeitorias. Todas as despesas relacionadas à alienação e registros serão de responsabilidade do adquirente.