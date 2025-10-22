Política

Noroeste do RS
Notícia

Câmara de Salto do Jacuí aceita denúncia que pede cassação de vereador por quebra de decoro

Três episódios envolvendo o parlamentar Sandro Drum (MDB) incluem acusações de assédio moral, homofobia e difamação

Eduardo Krais

