Câmara de Salto do Jacuí aceita denúncia que pede cassação de vereador por quebra de decoro

A Câmara de Vereadores de Salto do Jacuí, município de 10,3 mil habitantes na Região Noroeste, aceitou uma denúncia que pede a cassação do mandato do vereador Sandro Drum (MDB) por quebra de decoro parlamentar. O pedido foi aprovado em sessão na segunda-feira (20).
A denúncia cita três episódios. o primeiro envolve dois casos de assédio moral contra uma assessora jurídica da Câmara, que teriam ocorrido em 24 e 31 de março deste ano, em reunião de CPI e sessão da Câmara.
Outro episódio, ocorrido em 21 de julho, aponta um relato de homofobia do vereador contra um prestador de serviços terceirizado da prefeitura. O último caso a motivar a denúncia aponta que o parlamentar teria difamado um servidor municipal que ocupa cargo em comissão, no dia 20 de julho.
Segundo o denunciante, o servidor da prefeitura de Salto do Jacuí, Paulo Rison Neto, os fatos teriam ocorrido durante sessões ordinárias ou reuniões de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no plenário do legislativo municipal.
Com a aceitação da denúncia, o processo passa a seguir os trâmites internos da casa antes de retornar para votação do relatório final.
O que diz o vereador
Procurado pela reportagem, o vereador Sandro Drum (MDB) admitiu ter usado uma expressão inadequada ao se referir a um prestador de serviços da prefeitura como "doutora". Ele afirmou que o episódio foi um equívoco e que fez um pedido público de desculpas em uma sessão posterior.
Sobre as outras duas acusações — de assédio moral e difamação —, o vereador nega as acusações.