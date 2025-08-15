Projeto de lei que vai permitir uso de área da antiga Manitowoc é encaminhado à Câmara

Segundo a prefeitura, o objetivo é viabilizar um empreendimento de relevante interesse público no local. Prefeitura de Passo Fundo / Divulgação

A prefeitura de Passo Fundo encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei nº 49/2025, que autoriza a licitação, com encargos, da área pública conhecida como a antiga Manitowoc. O projeto segue para análise e votação dos parlamentares, ainda sem data prevista.

Segundo o Executivo, o objetivo é viabilizar um empreendimento de relevante interesse público, contribuindo para o desenvolvimento econômico local e regional.

Com mais de 150 mil metros quadrados, o imóvel está sob a matrícula nº 104.262 no Registro de Imóveis de Passo Fundo e fica em uma região estratégica entre áreas de empresas e propriedades privadas.

A transferência do imóvel será realizada por meio de processo licitatório, conforme previsto na Lei nº 5.704 de 23 de janeiro de 2023.

Caso a venda seja subsidiada, o certame iniciará com lance mínimo equivalente a 50% do valor de avaliação. O terreno não poderá ser vendido, doado, locado ou cedido a outra instituição por 15 anos, exceto quando utilizado como garantia para financiamento destinado à implementação ou ampliação do empreendimento, disse a prefeitura.

A proposta também prevê que, caso a empresa beneficiada não execute o projeto ou descumpra os encargos assumidos, a área retornará ao patrimônio do município, sem direito a indenização por eventuais benfeitorias realizadas. Todas as despesas relacionadas à alienação e registros serão de responsabilidade do adquirente.

— Espera-se a aprovação desse projeto por parte da Câmara, na certeza de que representa mais um passo crucial em prol do desenvolvimento de Passo Fundo e da região — disse o prefeito Pedro Almeida.

Antes do projeto para viabilizar a licitação, o espaço foi centro logístico temporário da Defesa Civil do Estado e abrigou centenas de itens e alimentos às vítimas da enchente de maio de 2024. As atividades no local foram oficialmente encerradas em abril deste ano.