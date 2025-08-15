Projeto de lei que vai permitir uso de área da antiga Manitowoc é encaminhado à Câmara

A prefeitura de Passo Fundo encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei nº 49/2025, que autoriza a licitação, com encargos, da área pública conhecida como a antiga Manitowoc. O projeto segue para análise e votação dos parlamentares, ainda sem data prevista.
Segundo o Executivo, o objetivo é viabilizar um empreendimento de relevante interesse público, contribuindo para o desenvolvimento econômico local e regional.
Com mais de 150 mil metros quadrados, o imóvel está sob a matrícula nº 104.262 no Registro de Imóveis de Passo Fundo e fica em uma região estratégica entre áreas de empresas e propriedades privadas.
A transferência do imóvel será realizada por meio de processo licitatório, conforme previsto na Lei nº 5.704 de 23 de janeiro de 2023.
Caso a venda seja subsidiada, o certame iniciará com lance mínimo equivalente a 50% do valor de avaliação. O terreno não poderá ser vendido, doado, locado ou cedido a outra instituição por 15 anos, exceto quando utilizado como garantia para financiamento destinado à implementação ou ampliação do empreendimento, disse a prefeitura.
A proposta também prevê que, caso a empresa beneficiada não execute o projeto ou descumpra os encargos assumidos, a área retornará ao patrimônio do município, sem direito a indenização por eventuais benfeitorias realizadas. Todas as despesas relacionadas à alienação e registros serão de responsabilidade do adquirente.
— Espera-se a aprovação desse projeto por parte da Câmara, na certeza de que representa mais um passo crucial em prol do desenvolvimento de Passo Fundo e da região — disse o prefeito Pedro Almeida.
Antes do projeto para viabilizar a licitação, o espaço foi centro logístico temporário da Defesa Civil do Estado e abrigou centenas de itens e alimentos às vítimas da enchente de maio de 2024. As atividades no local foram oficialmente encerradas em abril deste ano.
Nos corredores há informação de que várias empresas estão de olho na área e já pediram informações sobre o edital e seus detalhes.