Cidade do RS que ficou com um vereador a menos após morte de parlamentar terá nova eleição

Câmara de Braga tem cadeiras para nove parlamentares. Câmara de Vereadores de Braga / Divulgação

O pequeno município de Braga, no noroeste gaúcho, vai voltar às urnas. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) decidiu realizar eleição suplementar para preencher uma vaga de vereador depois da morte do vereador Bolívar Della Libera (Progressistas).

Como o partido pelo qual Bolívar foi eleito não tem suplentes, não sobrou nenhum nome na fila de espera para assumir o espaço. O Progressistas inscreveu três candidatos nas eleições do ano passado e todos foram eleitos.

Ao julgar o caso, o TRE decidiu por unanimidade determinar uma nova eleição. A data que os eleitores de Braga voltarão às urnas ainda não foi marcada e deve ser divulgada nas próximas semanas.

O novo pleito, porém, deve seguir o calendário de eleições suplementares determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Pela regra, as eleições suplementares são sempre marcadas para o primeiro domingo de cada mês.

Conforme o TSE, esses pleitos são idênticos àqueles que acontecem a cada quatro anos para eleger os prefeitos ou presidentes, por exemplo. Ou seja, todo os eleitores voltam às suas seções eleitorais com documento oficial e escolhem o candidato na urna eletrônica.